HANDICAP INTELLECTUEL — CALENDRIER 2017 : Partenariat avec la Special Olympics

La Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF) a officialisé son calendrier 2017. Selon son président toutefois, nommément Jean-Marie Malépa, l'organisation des activités pour les six premiers mois de l'année, en attendant le prochain budget, demeurait un véritable casse-tête. Car la majorité du budget a déjà été épuisée à travers l'organisation des premiers Jeux de la Coopération régional de l'océan Indien des sports adaptés (CROISA) tenue au début du mois de décembre dernier. Dans ces conditions, a-t-il fait remarquer, les compétitions seront organisées conjointement avec la Special Olympics Mauritius lors de ces six premiers mois.

Selon Jean-Marie Malépa, des démarches seront entreprises afin que la MHPSF puisse respecter ses engagements auprès de ses licenciés. « Notre budget a été épuisé, notamment avec l'organisation des premiers Jeux de la CROISA en décembre dernier. La tenue de cette compétition était nécessaire dans le sens où elle a offert une autre plate-forme aux athlètes, autre que les Jeux des îles de l'océan Indien, pour s'exprimer. Il nous faudra maintenant trouver d'autres moyens pour pouvoir organiser nos activités sur les six premiers mois de l'année. Hormis la Special Olympics, nous comptons solliciter le soutien des sponsors », a indiqué le président de la MHPSF.

Tournois régionaux jusqu'en juin

Jean-Marie Malépa a expliqué que l'organisation des compétitions, au cours de ces six premiers mois, concernera uniquement des tournois régionaux. Ce n'est qu'en juillet prochain que se tiendra le premier championnat national, soit celui en athlétisme. Une compétition qui a été programmée pour le 15 juillet au stade Sir Gaëtan Duval, à Rose-Hill, et qui verra la participation des Denovan Rabaye (400m), Ashley Telvave (800m), Stephan Louis (100m), Jean François Sénèque (poids) et autres Didier Julie (longueur). Suivront ensuite le championnat national de bocce (Complexe sportif de Rose-Hill) et celui de football (St Andrews College, Rose-Hill) prévus pour les 26 août et 16 septembre respectivement.

D'autre part, le président de la MHPSF a indiqué que des contacts seront à nouveau établis avec l'Association mauricienne de Badminton (AMB). Selon lui, le vœu de ses membres et lui était de lancer cette discipline l'année dernière. « Faute de budget, nous n'avons pu aller de l'avant avec ce projet. Nous avions déjà établi un contact avec l'AMB, l'année dernière, et il va falloir maintenant relancer les négociations afin que nous puissions bénéficier de l'expertise des techniciens de cette fédération. Si tout se passe bien, le badminton fera partie des diverses disciplines de la fédération », a-t-il indiqué.

Rodrigues pas oubliée

Soulignons que la MHPSF compte se rendre à Rodrigues en avril dans le but de promouvoir davantage le sport auprès des personnes souffrant d'une déficience intellectuelle. Selon Jean-Marie Malépa, Rodrigues occupe une place très importante au sein de la fédération. « Nous avons un œil très attentif sur Rodrigues et avons toujours accordé de l'importance à ses athlètes. Cette année encore, Rodrigues ne sera pas oubliée. D'ailleurs, cinq de ses athlètes devraient prochainement faire le déplacement aux Émirats Arabes Unis pour passer une épreuve de classification », a-t-il fait remarquer.

Pour conclure, Jean-Marie Malépa a dressé un bilan positif de l'année écoulée, et ce, malgré les difficultés rencontrées. « Nos membres ont fait leur maximum pour faire de cette discipline ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons de très bons athlètes qui arrivent même à briller au niveau international. Je ne cesserai d'ailleurs de rendre hommage à notre entraîneur national, Jean-Marie Bhugeerathee, pour le travail formidable et sans qui aujourd'hui nous n'aurions pas eu autant de bonnes performances », a-t-il déclaré.

Jean-Marie Malépa a précisé que la MHPSF a organisé un bon nombre de compétitions l'année dernière, sans compter les deux Grand Prix à l'étranger auxquels ont participé les Mauriciens. Il se dit même très satisfait que ses membres et lui aient pu organiser les premiers Jeux de la CROISA. « Malgré toutes les difficultés rencontrées, ces Jeux ont été un succès. Nous avons même remporté 15 médailles d'or sur les 16 possibles. Nous ferons notre maximum pour être aussi performants lors des deuxièmes Jeux prévus en décembre prochain, cette fois à La Réunion », a-t-il conclu.

Election du nouveau bureau d'INAS

Malépa probablement candidat

Jean-Marie Malépa pourrait représenter le continent africain lors de la prochaine assemblée générale élective de l'International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability (INAS). Cette assemblée se tiendra du 21 au 24 avril prochain, à Brisbane en Australie. Jean-Marie Malépa a indiqué qu'il est actuellement en communication avec les autres pays africains pour une éventuelle candidature pour siéger comme membre au sein d'INAS lors des quatre prochaines années à venir.

Le calendrier

18 mars : Coupe de la République (St Andrews College, Rose-Hill)

12-16 avril : Stage et compétition (Rodrigues)

20 mai : athlétisme (stade Auguste Vollaire, Flacq)

24 juin : athlétisme (stade Sir Gaëtan Duval, Rose-Hill)

15 juillet : championnat national athlétisme (stade Sir Gaëtan Duval, Rose-Hill)

26 août : championnat national bocce (Complexe sportif de Rose-Hill)

16 septembre : championnat national de football (St Andrews College, Rose-Hill)

21 octobre : championnat national de natation (piscine Serge Alfred, beau-Bassin)

30 novembre-3 décembre : 2e Jeux de la CROISA (La Réunion)