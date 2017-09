HANDICAP INTELLECTUEL — CHAMPIONNAT NATIONAL : Quelque 235 athlètes à Réduit aujourd'hui

La Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF) organisera aujourd'hui, à 10h, au stade Maryse Justin à Réduit, son championnat national d'athlétisme, aussi bien que sa compétition de bocce. Selon le président de la MHPSF, Jean-Marie Malépa, quelque 235 athlètes, issus de différentes écoles de l'île, sont attendus, aussi bien que 11 Rodriguais accompagnés de trois dirigeants.

« C'est la première fois que Rodrigues se déplace avec une aussi grosse délégation, a déclaré Jean-Marie Malépa. Cela témoigne de l'ampleur qu'a pris cette discipline auprès des personnes souffrant d'un handicap intellectuel, et prouve aussi l'enthousiasme et la motivation de ces jeunes rodriguais à venir briller au cours de ce championnat national ». La compétition d'aujourd'hui sera organisée en collaboration avec la Special olympics Mauritius et permettra aux champions de valider leurs sélections pour les deuxièmes Jeux de la Coopération régionale de l'océan Indien des sports adaptés (CROISA), prévus du 29 novembre au 3 décembre, à La Réunion. La première édition avait été organisée à Maurice, l'année dernière. « Ce sera une belle journée. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce championnat soit une réussite. Il y aura également des activités de détente et nous nous attendons à accueillir quelque 500 spectateurs, une majorité de parents. Nous les remercions d'avance pour leur présence et leur soutien à l'épanouissement leurs enfants », a-t-il indiqué.

Un exercice de « eye screening » sera effectué au cours de cette journée. Tous les athlètes seront examinés par des professionnels en ophtalmologie et ceux devant porter des lunettes auront la chance de s'en procurer grâce au Lions Club de Curepipe. « Le Lions Club nous a effectivement promis son soutien à ce niveau et nous le remercions infiniment de venir en aide à ceux dans le besoin », a-t-il fait remarquer.