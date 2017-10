HANDICAP INTELLECTUEL — CHAMPIONNAT NATIONAL: Rodrigues fait forte impression

La Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF) a tenu son championnat national d'athlétisme et de bocce, dimanche dernier, au stade Maryse Justin, à Réduit. Cette compétition a permis de voir une équipe rodriguaise très motivée et qui a surtout fait forte impression, à l'image de Brigilla Clair qui, avec un lancer de 10m au poids, a établi un nouveau record national. Cette dernière a aussi validé sa sélection en vue des deuxièmes Jeux de la Coopération régionale de l'océan Indien des sports adaptés (CROISA) qui seront organisés du 30 novembre au 3 décembre à La Réunion.

Le président de la MHPSF, Jean-Marie Malépa, s'est dit très satisfait de la journée de dimanche dernier qui a, selon lui, dépassé les espérances. Il se réjouit de la présence de plus de 200 athlètes et de quelque 400 parents et amis qui avaient fait le déplacement pour l'événement. « Je félicite tous ces parents qui ont accompagné leurs enfants et qui les encouragent à la pratique d'une discipline sportive. C'était une journée très remplie et formidable, et ce, malgré la pluie qui a joué au trouble-fête en deuxième partie de journée », a-t-il déclaré.

Jean-Marie Malépa s'est dit surtout agréablement surpris par le gros progrès accompli par les athlètes rodriguais, en particulier par la performance de la toute jeune Brigilla Clair, âgée de 14 ans seulement et qui s'est facilement imposée au poids. « C'est une fille que nous avons repérée depuis un bon bout de temps déjà et qui a confirmé tout le bien que nous pensions d'elle ». Même son de cloche pour l'entraîneur national, Jean-Marie Bhugeerathee qui estime que Brigilla Clair est une médaillée assurée lors des prochains Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 à Maurice. « Cela ne fait aucun doute que si elle continue sur cette lancée, elle ne tardera pas à briller au plus haut niveau. Déjà il y a quelques mois, elle lançait à 7m et voilà qu'elle est déjà à 10m », a-t-il déclaré.

Bon travail des coaches rodriguais

Ce dernier, tout comme Jean-Marie Malépa, n'a pas manqué de saluer le gros travail des entraîneurs Fabrice Ramsamy et de Rosanette Louis. Le président de la MHPSF a remercié l'Assemblée régionale de Rodrigues pour le soutien accordé aux handisportifs, aussi bien que le ministère de la Jeunesse et des Sports et la SICOM pour sa collaboration à ce championnat national. Il a aussi remercié le Lions Club de Curepipe pour le « eye screening » effectué dimanche dernier et de sa promesse d'offrir des lunettes à ceux dans le besoin. « Ce qui nous réjouit encore plus, c'est que nos investissements en faveur des handicapés de Rodrigues ont fini par porter leurs fruits. Cela nous a donné raison de croire dans ce gros potentiel rodriguais et cela ne s'arrêtera certainement pas là », a-t-il fait ressortir.

Jean-Marie Malépa s'est dit aussi satisfait de la façon dont la compétition a été organisée. « L'organisation a été très professionnelle avec notamment l'utilisation de l'appareil photo-finish et du chronométrage électronique. Nous avons enregistré de bonnes performances et cela nous fait énormément plaisir », a-t-il avancé. Il a ajouté que les Rodriguais Eddy Capdor et Noelette Casimir ont été intraitables avec trois médailles d'or chacun (100m, 200m et longueur). Du côté mauricien, les Denovan Rabaye et autres Ashley Telvave ont aussi brillé sur 400m. Ces quatre athlètes, aussi bien que Brigilla Clair, Jean-Daniel Samoisy (800m) et Jean-François Sénèque (poids) représenteront Maurice en athlétisme lors des deuxièmes Jeux de la CROISA.

Pour conclure, Jean-Marie Bhugeerathee compte beaucoup sur les Rodriguais. « S'ils font leurs classifications l'année prochaine et s'ils restent constants, c'est sûr qu'ils seront appelés à défendre les couleurs nationales lors des compétitions internationales. Ils ont énormément progressé et je suis convaincu que s'ils continuent sur cette lancée, les Rodriguais seront encore plus performants dans les mois à venir », a-t-il fait remarquer.