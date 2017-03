HANDICAPÉ À VIE APRÈS UN ACCIDENT AU WATERPARK : Les réclamations de Rs 57 M de dommages de la famille Racktoo rejetées

Sarhvesh Racktoo avait été grièvement blessé à la suite d’un accident survenu le 26 janvier 2010 dans une des piscines du Waterpark, à Belle-Mare, alors qu’il avait 16 ans. Malgré les multiples opérations chirurgicales, il est désormais handicapé à vie. Sarhvesh Racktoo et ses parents avaient ainsi déposé une plainte en réclamation de Rs 57 478 194,67 à la SIT Leisure Ltd, qui opérait le Waterpark, et à la Mauritius Union Assurance Co Ltd, compagnie d’assurances du parc aquatique. Sept ans après, le jeune homme a essuyé un revers en Cour suprême. Dans l’arrêt rendu par le juge Benjamin Marie-Joseph, ce dernier a statué que les plaignants n’ont pu démontrer que les défendeurs étaient responsables de l’accident et que le drame se serait produit en raison d’une défaillance mécanique à la piscine en question.

Le 26 janvier 2010, Sarhvesh Racktoo s'était rendu au Waterpark and Leisure Village, situé à Belle-Mare, pour passer du bon temps avec son grand frère et ses cousins sur les nombreuses attractions que proposait le parc aquatique. Toutefois, ce dernier, qui avait alors 16 ans, devait être sujet à un grave accident alors qu'il se trouvait dans la piscine à vagues. Le jeune homme avait expliqué qu'alors qu'il quittait la piscine, il avait ressenti une irritation aux yeux. C'est alors qu'une vague artificielle (les vagues étaient lâchées par intervalle par une machine aux abords de la piscine, Ndlr) l'a heurté violemment par-derrière. L'adolescent est alors tombé et sa tête a heurté le sol. Grièvement blessé, il avait ensuite dû subir de multiples opérations chirurgicales à l'hôpital de Flacq puis à l'hôpital Apollo-Bramwell. Malgré cela, il est devenu tétraplégique.

Dans sa plainte, la famille avait soutenu qu'au moment de l'accident, aucun sauveteur qualifié ne se trouvait sur place, rejetant ainsi la faute sur la compagnie SIT Leisure Ltd, qui aurait failli, selon les plaignants, à s'assurer qu'il y ait des mesures de sécurité adéquates dans la piscine à vagues, exposant Sarhvesh Racktoo à tous types de dangers. La compagnie défenderesse devait quant à elle nier toute part de responsabilité dans cet accident, soutenant que Sarhvesh Racktoo avait fait preuve de « négligence » en plongeant dans la piscine, faisant fi des indications de la pancarte de sécurité.

Un des médecins ayant traité Sarhvesh Racktoo depuis son arrivée à l'hôpital Apollo-Bramwell, le 27 janvier 2010, avait expliqué que le jeune homme était déjà tétraplégique en raison d'une défaillance des membres et d'une blessure au cou. Le médecin avait expliqué qu'après des examens approfondis, il avait été constaté qu'il avait eu une fracture d'une vertèbre et de morceaux d'os à l'intérieur du canal rachidien, ce qui a compressé la moelle épinière, provoquant une paralysie des membres, les nerfs des membres supérieurs et inférieurs ayant été endommagés. Selon le médecin, le jeune homme était handicapé à 80% et il n'y a aucune chance qu'il puisse marcher à nouveau.

Le conseil légal de la compagnie d'assurances avait expliqué que le visiteur payant pour les attractions doit jouer un rôle actif sur la préservation de la sécurité sur les activités qui sont offertes et que, selon les principes en vigueur, une fois les panneaux d'avertissements placés, et visibles par le public, le défendeur ne peut être tenu responsable d'actes d'imprudence de la part du public. Le conseil légal devait aussi expliquer que les parents ont « le devoir » de veiller sur leurs enfants mineurs quand ils les accompagnent.

Dans son arrêt, le juge Benjamin Marie-Joseph a pris note que le jeune homme est désormais alité et ne peut se déplacer qu'à l'aide d'un fauteuil roulant et que ses chances de marcher à nouveau sont nulles. Le juge devait toutefois remettre en question la cause de l'accident, indiquant qu'il résultait plutôt de la négligence du jeune homme, qui avait plongé dans la piscine contre les indications de sécurité. Le juge devait aussi conclure que les plaignants ont failli à prouver que l'accident avait été causé en raison d'une défaillance mécanique de la piscine à vagues. Il a ainsi rejeté la réclamation de Rs 57 M logée par la famille Racktoo.