« Il faut aider tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, vulnérables, au bas de l’échelle, à sortir de là où ils se trouvent et les aider à gravir les échelons et intégrer au maximum le processus de développement du pays. » Telle est la conviction personnelle du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui accueillait ce matin cinq jeunes en situation de handicap, bénéficiaires d’une bourse universitaire de l’État. Ces derniers figurent, dit-il, parmi ses premiers visiteurs au PMO depuis qu’il est devenu Premier ministre. « Ce sera un moment mémorable pour moi car nous avons toujours eu la conviction qu’il faut investir dans les jeunes. »

« Comme gouvernement, nous travaillerons avec toutes les personnes de bonne volonté. Il y a des Ong qui abattent un travail exemplaire. Nous lançons un appel à plus de personnes pour nous apporter leur aide », a dit le Premier ministre, en présence de la ministre de l’Education, Leela Devi Dookhun, des boursiers et de leurs parents. Il s’est dit fier d’avoir, en tant que ministre des Finances, « corrigé une injustice » à l’encontre des jeunes éligibles à la Basic Invalidity Pension. « Certains, juste à cause de leur âge, ne bénéficiaient pas de cette pension. Nous avons corrigé cela. »

Pravind Jugnauth a félicité les cinq boursiers, qui effectueront trois ans d’études dans des universités à Maurice. Cet octroi de bourses aux jeunes en situation de handicap fait suite aux nouvelles dotations budgétaires qui veulent inclure les jeunes ayant des besoins spécifiques. Un appel à candidatures avait été lancé en novembre dernier et des neuf demandes, cinq ont été retenues. « Vous montrez à Maurice qu'être en situation de handicap n’est pas nécessairement un handicap », a encore dit le Premier ministre.

Quant à la ministre de l’Education, elle a assuré les jeunes du soutien continu de son ministère pour les aider à avancer. « Cette bourse est une reconnaissance de votre persévérance et de vos efforts », dit-elle. Le ministère, ajoute-t-elle, « ne reculera pas et continuera à prendre des actions en votre faveur ». Elle en a profité pour rappeler que lors du dernier exercice budgétaire, plusieurs mesures avaient été prises pour les handicapés, dont une augmentation des allocations aux Ong, un programme pour les enseignants, cinq “ressource centres” à travers l’île et un fonds de Rs 143 M pour le secteur. « Mais nous n’en sommes pas restés là. Nous avons pris d’autres mesures. Nous avons fait passer la loi au Parlement pour reconnaître les écoles Special Education Needs (SEN). »