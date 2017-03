Handisport : La suspension de Bhugeerathee levée vendredi

L’entraîneur national de la Mentally Handicapped Person Sports Federation (MHPSF), Jean-Marie Bhugeerathee, pourra à nouveau avoir accès aux infrastructures appartenant à l’État. Cela après que sa suspension ait été levée vendredi, à la suite d’une rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, en présence du président de la MHPSF, Jean-Marie Malépa. Pour ce qui est de ses allocations financières non reçues depuis octobre dernier, Jean-Marie Bhugeerathee a indiqué que le ministre a fait part de sa volonté de faire le nécessaire incessamment.

Jean-Marie Bhugeerathee avait été injustement interdit d’accès aux infrastructures appartenant à l’État à l’époque où Yogida Sawmynaden occupait le portefeuille de ministre des Sports. L’entraîneur national de la MHPSF avait également été privé de ses allocations financières après avoir accusé réception d’une correspondance du ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 14 novembre 2016. Cela sans même avoir été appelé à s’expliquer par le MJS pour les propos qu’on lui reprochait d’avoir posté sur sa page Facebook le 12 septembre 2016.

Après une première rencontre Malépa-Toussaint, le 14 février dernier, le ministre a cette fois convoqué le tandem Malépa-Bhugeerathee, vendredi, pour leur faire part de sa décision de lever la suspension qui pesait sur l’entraîneur national. « C’est une très bonne nouvelle qui me réjouit énormément, aussi bien que Jean-Marie (Malépa) et les athlètes. Je remercie le ministre et surtout Jean-Marie pour son soutien inlassable. Il ne m’a jamais laissé tomber et m’a tout le temps fait confiance », a déclaré Jean-Marie Bhugeerathee.

Le ministre Toussaint lui a toutefois imposé comme condition d’être beaucoup plus mesuré la prochaine fois. « Il m’a dit que sa porte était ouverte et de venir le voir en cas de problème. J’ajouterai que le ministre nous a très bien accueillis, Jean Marie et moi. Il nous a mis à l’aise et a su trouver les bons mots. C’est quelqu’un de sincère. Pour ce qui est de mes allocations financières, il m’a informé qu’il fera le nécessaire incessamment », a-t-il fait ressortir.

L’entraîneur national a salué la démarche du ministre Toussaint qui, a-t-il dit, a trouvé moyen de recevoir son président, une semaine seulement après sa nomination, et ensuite de lever sa suspension, deux semaines après. Sans compter, a-t-il ajouté, que Stephan Toussaint lui a promis tout son soutien et qu’il reconnaissait son travail. « Le ministre a démontré qu’il croyait dans le travail de l’entraîneur et que son rôle était important dans la carrière de l’athlète. Il m’a demandé de travailler encore plus et de ramener le plus de médailles possible. C’est ce que je compte faire. Il a reconnu mon travail et cela, pas beaucoup de ministres ne l’ont fait », a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, Jean-Marie Malépa s’est aussi réjoui de la nouvelle et n’a pas manqué de remercier le ministre qui, a-t-il précisé, a agi avec beaucoup de rapidité. « Stephan Toussaint a été à notre écoute et a fait ce qu’il fallait pour mettre fin à une situation qui n’avait que trop duré. Il a agi dans l’intérêt des athlètes et nous sommes tous très contents. Nous espérons qu’il continuera à travailler dans cette même direction », a-t-il conclu.