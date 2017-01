HANDISPORTS – 9TH FAZZA IPC ATHLETICS GRAND PRIX, À DUBAÏ : La participation mauricienne compromise

Les frais d'affiliation auprès de l'IPC pas encore réglés par la Mauritius Paralympics Committee

La date limite pour s'inscrire à cette compétition arrive à terme aujourd'hui

La participation de deux athlètes de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF) et de deux autres souffrant d'un handicap physique au 9th Fazza IPC Athletics Grand Prix, prévu du 17 au 24 mars à Dubaï, est compromise. Car à la fermeture des engagements aujourd'hui, la Mauritius Paralympics Committee (MPC) que dirige Reynolds Permal, n'aurait toujours réglé les frais d'affiliation auprès de l'International Paralympics Committee (IPC) pour la nouvelle saison. Sans affiliation donc, les licences ne peuvent être renouvelées et, dans ces conditions, il est impossible de s'inscrire à une quelconque compétition. En revanche, si le nécessaire est fait dans le plus bref délai, des athlètes pourront s'inscrire à une autre compétition, prévue du 25 au 27 mars, aux Émirats Arabes Unis et dont la date limite pour les inscriptions a été fixée au 25 février.

L'entraîneur national de la MHPSF, Jean-Marie Bhugeerathee, avait préparé deux athlètes souffrant d'une déficience intellectuelle, nommément Denovan Rabaye et Ashley Telvave, et deux autres athlètes souffrant, eux, d'un handicap physique, à savoir Noemi Alphonse et Anaïs Angéline, pour participer au 9th Fazza IPC Athletics Grand Prix de Dubaï. Beaucoup de sacrifices avaient même été consentis en vue de cette participation. Les athlètes s'étaient d'ailleurs entraînés jusqu'au 30 décembre pour reprendre ensuite le 4 janvier.

L'objectif étant de mettre le paquet, afin de pouvoir réaliser les minima en vue d'une éventuelle participation aux Championnats du monde de juillet prochain, en Angleterre. Jean-Marie Bhugeerathee aura toutefois à faire une croix sur cette compétition dans le sens où les licences n'ont toujours pas été renouvelées auprès de l'IPC. En effet, la MPC n'aurait toujours pas réglé les frais d'affiliation pour la nouvelle saison.

Sauvegarder l'intérêt des handisportifs

La participation au 9th Fazza IPC Athletics Grand Prix compromise, Jean-Marie Bhugeerathee compte maintenant sur une participation à une autre compétition, prévue cette fois à Sharjah aux Émirats Arabes Unis (25 au 27 mars). Mais là encore, il faudra que la MPC s'acquitte au plus vite des frais de renouvellement de l'affiliation auprès de l'IPC. Car à ce jour, on arrive difficilement à comprendre pourquoi le nécessaire n'a toujours pas été fait quand on sait tous que ces frais sont pris en charge par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le Mauritius Sports Council. Certes, après la démission, l'année dernière, des trois membres de la MHPSF, dont son président Jean-Marie Malépa, du MPC, cette dernière instance n'avait plus sa raison d'être selon l'ancienne Sports Act.

Mais toujours est-il que dans un souci de sauvegarder l'intérêt des handisportifs, et ce, en attendant la tenue de nouvelles élections, la MPC aurait pu prendre les devants et renouveler l'affiliation pour justement éviter pareille désillusion en ce début d'année. « La MPC n'a pas encore payé son affiliation pour cette année et donc, elle ne peut demander le renouvellement des licences. Même si les élections n'ont pas encore été organisées et même si nous considérons que la MPC n'existe plus après notre démission, ceux concernés auraient pu demander au MSC de débloquer la somme voulue pour régler le paiement auprès de l'IPC afin que les athlètes ne soient pas pénalisés. Cependant, l'attitude de ces personnes ne m'étonne guère quand on sait tous que la MPC n'a pas tenu de réunion depuis près d'une année. J'espère que ces personnes ne seront pas candidats lors des prochaines élections de la MPC », a indiqué Jean-Marie Malépa.

Classification de 5 Rodriguais

D'autre part, Jean-Marie Malépa a expliqué qu'une correspondance sera bientôt adressée au ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi bien qu'au Club Maurice Committee (CMC), afin de bénéficier de leur soutien en vue des compétitions à venir, dont celle qui est prévue aux Émirats Arabes Unis. « Nous avons épuisé notre budget en participant à des Grands Prix en Italie et en Suisse, l'année dernière. Sans oublier que nous avons organisé les premiers Jeux de la CROISA (Coopération régional de l'océan Indien des sports adaptés). Nous solliciterons les instances concernées, afin de nous aider dans nos projets futurs », a-t-il déclaré.

Jean-Marie Malépa a ajouté que cinq Rodriguais, dont Noëlette Milazar et Eddy Capdor, devaient également participer à la compétition à Dubaï en passant d'abord par des épreuves de classification. « Les données ont changé et il faut maintenant savoir si une épreuve de classification est prévue avant la compétition aux Émirats Arabes Unis. Si ce n'est pas le cas, les Rodriguais feront alors leurs classifications lors du Grand Prix d'Italie à Grosseto, en juin prochain », a-t-il fait remarquer.

Si classification il y a, lors de cette compétition, Jean-Marie Malépa a alors indiqué qu'il faudra renégocier auprès des autorités rodriguaises pour le déplacement de ces cinq athlètes. « Il faut prendre en compte que le contexte va changer avec la tenue prochaine des élections régionales à Rodrigues. Nous avions déjà eu l'accord d'un soutien pour le déplacement de ces cinq athlètes auprès de la Commission des Sports et celle de la Sécurité sociale. Il faudra maintenant attendre et voir ce qui se passe. »