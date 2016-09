HANDISPORTS — ALORS QUE SON PRÉSIDENT ASSISTE AUX JEUX PARALYMPIQUES, À RIO: La MNPC ne s'est pas réunie depuis fin janvier !

Le 1er mai dernier, nous faisions état dans ces mêmes colonnes de la démarche du président de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF), Jean-Marie Malépa, par rapport au fonctionnement de la Mauritius National Paralympics Committee (MNPC), dont il est aussi membre. Il contestait alors le déplacement de Reynolds Permal, président de la MNPC et membre de la Visually Handicapped Persons Sports Federation (VHPSF), pour les Jeux Paralympiques, qui se dérouleront du 7 au 18 septembre à Rio au Brésil. Car selon lui, la question de son déplacement en tant que chef de délégation

n'avait jamais été débattue, dans la mesure où aucune réunion de la MNPC ne s'était tenue depuis fin janvier. Quatre mois après, la situation n'a guère évolué, a-t-il indiqué. « En revanche, j'ai appris qu'une rencontre s'est tenue, samedi dernier, à Rose-Hill, entre les membres de la délégation en marge du grand départ pour le Brésil », a souligné Jean-Marie Malépa.

Comment une instance telle que la MNPC, qui regroupe de surcroît les quatre fédérations handisportives du pays, peut-elle fonctionner sans que ses membres ne se réunissent au cours de ces sept derniers mois ? C'est la grande question que se pose Jean-Marie Malépa. Il avait d'ailleurs déposé une motion de blâme, en mai dernier, contre Reynolds Permal, mais aussi contre la secrétaire Véronique Marisson, également présidente de la Physically Handicapped Persons Sports Federation (PHYSFED). « La façon dont opère la MNPC n'est pas normale. Comment peut-on fonctionner sans la moindre réunion pendant sept mois ? Cette situation est très grave. La MNPC a-t-elle encouru des dépenses pendant cette période ? Si oui, comment a-t-elle procédé et qui a donné l'aval pour autoriser ces dépenses », s'est demandé Jean-Marie Malépa.

Ce dernier est d'autant plus révolté après avoir appris que l'handisportive Brandy Perrine s'est déplacé au Brésil pour prendre part aux Jeux paralympiques sans une accompagnatrice. « Étant donné que ce sont deux athlètes souffrant d'un handicap physique qui ont bénéficié d'une invitation pour participer à ces Jeux, j'estime qu'il aurait été plus juste que ce soit Véronique Marisson qui agisse comme chef de délégation et aussi comme accompagnatrice de Brandy Perrine », a fait ressortir Jean-Marie Malépa. Malheureusement, a-t-il ajouté, c'est Reynolds Permal qui a fait le déplacement, accompagné de Dominique Pancham, qui n'est autre que le président de la fédération des visuelles et aussi assistant-secrétaire de la MNPC !

Pas de réaction du MJS

Pour Jean-Marie Malépa, il est clair que si la MNPC tenait régulièrement des réunions, ce problème ne se serait jamais posé. « Ce que je déplore aussi, c'est l'absence de réaction du ministère de la Jeunesse et des Sports par rapport à cette situation. Depuis mai dernier, j'ai fait parvenir une copie de ma motion de blâme au MJS pour l'informer de la situation. Malheureusement, rien n'a été fait », a-t-il fait remarquer.

Jean-Marie Malépa a ajouté qu'il aurait pu alerter l'International Paralympics Committee par rapport à la situation qui prévaut actuellement au sein de la MNPC. Selon lui toutefois, cela n'aurait guère aidé les deux participants aux Jeux Paralympiques surtout. « Les athlètes auraient pu être pénalisés et la MNPC aurait pu être suspendue. Ce qui aurait été néfaste aux handisportifs et aurait fait une très mauvaise publicité pour le pays. J'aurai même pu avoir recours aux actions légales, mais je ne l'ai pas fait en pensant surtout à ces deux athlètes. Mais si la situation ne bouge pas au retour de Reynolds Permal au pays, nous prendrons alors les mesures nécessaires », a-t-il indiqué.

À noter que la délégation mauricienne a quitté Maurice pour Rio, la semaine dernière. Elle est composée de Reynolds Permal (chef de délégation), de son guide Dominique Pancham, de Brandy Perrine, de son entraîneur Sanjay Bookun, du nageur Scody Victor et de son entraîneur Edouard Ah Piang.