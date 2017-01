HANDISPORTS : Brandy Perrine, Noemi Alphonse et Denovan Rabaye sortent du lot

Tout comme lors des années précédentes, la rédaction sportive de Week-End accorde une mention spéciale aux réalisations et performances qui auront marqué l'handisport durant l'année. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2016 aura surtout été marquée par la participation de deux Mauriciens aux Jeux paralympiques de septembre, à Rio au Brésil. Deux athlètes souffrant d'un handicap physique, nommément Brandy Perrine et le nageur Scody Victor, et tous deux licenciés à la Physically Handicapped Persons Sports Federation (PHYSFED). Ces athlètes avaient bénéficié d'une invitation chacun de l'International Paralympics Committee pour être présents à Rio.

Lors de ces Jeux paralympiques, Brandy Perrine avait amélioré son record national sur 100m fauteuil de la catégorie T54 en arrêtant le chrono à 18:09, alors que l'ancien record été de 18 : 89. Elle avait terminé cinquième de sa série et n'avait pu se qualifier pour la finale. Le nageur Scody Victor était lui engagé au 100m nage libre et avait pris la septième place de sa série avec un chrono de 1.15:15. Cette année toujours, Brandy Perrine a eu l'occasion de participer à l'Open de Berlin, en juillet, en Allemagne, compétition au cours de laquelle elle avait réalisé une belle performance. En effet, la Mauricienne avait remporté le 200m et avait aussi réalisé les minima B pour les Jeux paralympiques sur 100m après avoir réalisé un chrono de 18 : 89. En revanche, Brandy Perrine avait été battue (19:56) par Noemi Alphonse (19:51) lors de la finale du 100m.

Injustement suspendue par la PHYSFED en mars avant d'être blanchie un peu moins de deux mois plus tard, Noemi Alphonse s'était effectivement affirmée de la plus belle manière qui soit lors de cette compétition à Berlin. Hormis le 100m, la Mauricienne s'était aussi distinguée en remportant une médaille d'or au 400m, 800m et 1500m fauteuil, trois épreuves où elle a même réalisé des records nationaux. Il convient de souligner que cette dernière ne s'entraîne pas avec l'entraîneur de la PHYSFED et mais avec Jean-Marie Bhugeerathee, entraîneur national au sein de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF).

Ce dernier avait justement sélectionné des athlètes engagés dans cet Open de Berlin et s'il y a bien un athlète qui avait fait bonne impression, c'est Denovan Rabaye. Ce dernier avait effectivement réalisé les minima B pour les Jeux paralympiques sur 400m avec un chrono de 52 : 33, loin des 54 secondes requises. Lors du Grand Prix de Suisse tenue en mai, le jeune mauricien s'était imposé sur la distance avec un chrono de 52 : 12. Il a tenté d'accrocher les minima A sur la distance qui était de 51 : 50, mais n'y est pas parvenu, et ce, malgré tout son sérieux et sa détermination.

Sur le plan des réalisations, on retiendra l'organisation des premiers Jeux de la Coopération régional de l'océan Indien des sports adaptés (CROISA) par la MHPSF, tenus au début du mois de décembre. Une compétition mise sur pied après la création de cet organisme pendant les Jeux des îles de l'océan Indien de 2015 à La Réunion avec pour objectif d'offrir aux athlètes de la région une nouvelle plate-forme autre que les Jeux pour s'exprimer. Cette première édition avait réuni des handisportifs de La Réunion, Madagascar et de Maurice. Les sportifs rodriguais étaient aussi présents sous les couleurs mauriciennes. Au final, Maurice avait dominé ces Jeux en remportant 15 médailles d'or sur les 16 possibles devant La Réunion et Madagascar. À noter que les deuxièmes Jeux sont prévus pour cette année chez nos voisins réunionnais.

La PHYSFED a également été impliquée dans l'organisation d'une compétition régionale l'année dernière avec la tenue en décembre dernier de la 14e édition de la Coupe des Clubs Champions de l'océan Indien (CCCHOI). Une compétition au cours de laquelle étaient présents les handisportifs de La Réunion, de Madagascar et de Maurice. Ce sont les Malgaches qui ont remporté cette compétition après avoir obtenu quatre médailles d'or contre trois pour les Mauriciens, lesquels avaient perdu la finale de basket-ball face aux Malgaches lors des ultimes secondes de ce match (49-51). La Réunion avait aussi obtenu trois médailles d'or. Soulignons que la prochaine édition devrait se tenir aux Comores et au cas où ces derniers n'arrivent pas à respecter leur engagement, c'est La Réunion qui prendra alors en charge l'organisation.