HANDISPORTS – COMPÉTITION EN SUISSE: Quatre nouveaux RN pour Alphonse

Après sa grosse performance lors de mars dernier au 7th Sharjah International Open Athletics Meeting des Émirats Arabes Unis, où elle avait battu cinq records nationaux (100m, 200m, 400m, 800m et 1500m), Noemi Alphonse (handicap physique) a, une fois de plus, fait parler d'elle lors de la semaine écoulée. En effet, lors d'une compétition jeudi à Arbon en Suisse, elle a encore amélioré les records nationaux au 100m, 200m et 400m fauteuil de la catégorie T54. Au 100m d'abord, elle a réalisé un chrono de 17:49 contre les 17:65 de mars dernier, alors qu'au 200m, elle a réalisé une performance de 30:79. L'ancien record était de 31:09. Au 400m, Noemi Alphonse s'est distinguée avec une performance de 58:88, alors que son ancien chrono était de 59:78. Elle a aussi amélioré le record national du 1500m, hier au cours d'une autre compétition, en arrêtant le chrono à 3.51:44, alors que l'ancien record était de 3.59:14.

Lors de la journée de jeudi toujours, Anais Angéline, athlète souffrant également d'un handicap physique et qui a concouru dans la catégorie T 37, a réalisé 16:10 sur 100m et 34:25 au 200m. À noter que ces deux athlètes ont pu se rendre en Suisse grâce à leur club, Magic Parasports Club de Quatre Bornes. Elles sont toutes deux qualifiées pour les Championnats du monde d'athlétisme prévus du 14 au 23 juillet prochain, à Londres en Angleterre. Noémi Alphonse est qualifiée dans cinq épreuves (100m, 200m, 400m, 800m et 1500m), alors qu'Anais Angéline est elle qualifié sur 100m et 200m. Deux athlètes de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF), nommément Denovan Rabaye et Ashley Telvave qui se trouvent également en Suisse sont également qualifiés pour les Mondiaux. Le premier nommé est qualifié sur 400m et tente une qualification sur 800m. Jeudi dernier, il a réalisé 2.15:01 sur ce parcours, alors que les minima sont à 2.14. Il a aussi réalisé 53:01 sur 400m lors de la compétition de jeudi. Pour sa part, Ashley Telvave vient de valider son billet pour les Mondiaux sur 800m grâce à une performance de 2.57:69. Les minima sont à 3.20 et il convient de souligner qu'elle avait déjà réalisé un 3.02:35 aux Émirats Arabes Unis, mais cette performance n'avait pas été validée du fait que sa licence n'avait pas été renouvelée. À noter qu'Ashley Telvave a aussi réalisé un 1.10:98 sur 400m.

Pour l'entraîneur de ces quatre handisportifs, c'est une belle performance que celle réalisée par ses athlètes. « Je ne m'attendais pas à ce que Noemi réalise trois nouveaux records nationaux en raison de la fatigue et aussi par le fait qu'elle n'est pas habituée à cette piste. Je suis aussi content pour Ashley qui a pu se qualifier pour les Championnats du monde sur 800m », a-t-il déclaré. Selon lui, ses quatre athlètes seront engagés lors d'un Grand Prix à Paris en France, le week-end prochain, et il est convaincu que d'autres records nationaux tomberont.