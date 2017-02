HANDISPORTS — DEMANDE D'ADHÉSION AU MPC : Malépa, « Reynolds Permal ne sait pas ce qu'il dit »

Jean-Marie Malépa, président de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF), n'a pas apprécié la déclaration de Reynolds Permal, en tant que président du Mauritius Paralympic Committee (MPC), dans un hebdomadaire, il y a deux semaines. Dans l'article en question, Reynolds Permal a indiqué que la MHPSF devra refaire une demande d'adhésion au MPC, tout en précisant que le dossier sera étudié « comme c'est le cas dans toutes les fédérations sportives. Si les critères sont respectés et que la fédération est en règle, ce n'est qu'alors qu'une réintégration est possible. Il y a une procédure à suivre. »

Pour Jean-Marie Malépa, la déclaration de Reynolds Permal « n'a pas de sens » et est tout simplement « révoltante ». Car selon lui « Reynolds Permal ne sait pas ce qu'il dit. » Il a ainsi précisé que le MPC n'est pas une fédération comme veut le faire croire le principal concerné, mais bien « un organisme tombant sous la responsabilité de l'IPC ». « Comment peut-il parler d'adhésion, alors que la Sports Act est très claire à ce sujet. Pour que le MPC existe, les quatre fédérations handisportives doivent tous y faire partie. Sincèrement, je ne comprends pas de quoi il veut parler. Nous avons démissionné du MPC par principe, puisque les lois de la démocratie ont été bafouées. Car un comité ne peut continuer à exister quand aucune réunion ne s'est tenue pendant près d'une année. Tout cela n'est pas normal et j'espère que ceux concernés en prendront bonne note », a-t-il précisé.

Jean-Marie Malépa a ajouté que selon les règlements, le MPC aurait dû tenir son Assemblée générale élective trois mois après les Jeux paralympiques, donc au plus tard fin décembre dernier. « Notre fédération, aussi bien que la PHYSFED (Physically Handicapped Persons Sports Federation) ont déjà tenu leurs élections. Les autres l'ont-elles fait comme l'exigent les règlements ? Je ne saurai vous le dire. Qu'attend le MPC pour renouveler son comité directeur ? J'espère que nous aurons très bientôt des réponses et que le handisport mauricien pourra très vite repartir sur de nouvelles bases et dans la bonne direction surtout », a-t-il déclaré.

Révolté par le cas Hewlett Nelson

Entre-temps, la situation au sein du MPC s'est noircie davantage avec la décision de mettre à la porte sa secrétaire administrative, Hewlett Nelson. Une décision qui est qualifiée par Jean-Marie Malépa comme étant « le pas qu'il ne fallait surtout pas franchir ». « Comment peut-on s'en prendre à Hewlett Nelson, figure emblématique du handisport local ? Hewlett Nelson a énormément contribué à faire du handisport ce qu'il est aujourd'hui. Elle a été celle qui a toujours pensé au bien-être des handisportifs et qui a toujours tablé sur ses bons contacts pour trouver des sponsors en vue de soutenir la cause des personnes handicapées. Venir maintenant la mettre à la porte sans aucune raison valable est une insulte. Et dire que ce sont ces mêmes personnes qui osent prétendre travailler pour le sport », a-t-il déploré.

D'autre part, le président de la MHPSF rencontrera le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, ce mardi matin, à Port-Louis. « Je salue la rapidité avec laquelle le ministre Toussaint a programmé cette rencontre. C'est bon signe, voire un bon début. Nous espérons maintenant que les discussions seront fructueuses », a-t-il fait remarquer. Jean-Marie Malépa profitera de l'occasion pour aborder plusieurs sujets dont la situation au sein de la MPC. « Comme je l'ai fait ressortir à maintes reprises, toute institution qui se respecte doit fonctionner dans la transparence. Or, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas actuellement d'autant que nous savons tous que le MPC ne s'est pas réuni depuis près d'une année. Ce que je considère comme une entorse aux règlements », a-t-il précisé.

La question de l'entraîneur national de la MHPSF, Jean-Marie Bhugeerathee, privé de salaire depuis le mois d'octobre dernier par le MJS et également interdit d'accès aux infrastructures appartenant à l'État, sera aussi évoquée. « Nous maintenons que Jean-Marie a été injustement suspendu et nous continuerons à le soutenir. Je ferai part au ministre de notre indignation par rapport à cette situation. Nous estimons qu'il est grand temps que le MJS tranche sur ce cas et nous espérons au moins avoir une réponse du ministre afin de décider de la marche à suivre », a-t-il déclaré.