Maurice sera représentée pour la première fois par une aussi grosse délégation à un Championnat du monde d'athlétisme de l'International Paralympics Committee (IPC). En effet, quatre athlètes sont déjà qualifiés pour l'édition 2017 prévue du 14 au 23 juillet à Londres, en Angleterre. Ceux retenus sont Anaïs Angéline et Brandy Perrine de la Physically Handicapped Persons Sports Federation (PHYSFED), Rosario Marianne de la Visually Handicapped Persons Sports Federation (VHPSF) et Denovan Rabaye de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF). C'est grâce aux chronos réalisés lors des compétitions tenues sous l'égide de l'IPC, l'année dernière, que ces athlètes auront la chance de fouler le stade olympique de Londres.

Denovan Rabaye n'avait pu réaliser son rêve de participer aux Jeux paralympiques de septembre dernier à Rio au Brésil, et ce en dépit du fait d'avoir réalisé les minima B (54:80) sur 400m de la catégorie T20. Il s'était alors imposé lors des séries (52:12) du Grand Prix de Suisse à Nottwil en mai dernier, avant de remporter la finale avec une performance de 52:18. En revanche, il n'avait pu aller chercher les minima A (51:50), alors que son entourage, notamment son entraîneur Jean-Marie Bhugeerathee, y croyait fortement. À défaut des Jeux paralympiques, le sprinteur sera bien présent à Londres pour ces Mondiaux d'athlétisme. Il détient actuellement le 24e meilleur chrono sur 31 athlètes déjà qualifiés, tout comme le Portuguais Carlos Lima. Le meilleur chrono est la propriété du Brésilien Martins Daniel en 47:22.

Brandy Perrine, spécialiste du 100m et 200m fauteuil catégorie T54, a été retenue dans les deux épreuves. La Mauricienne doit sa place dans l'épreuve reine grâce à une performance de 18:09 réalisée lors des Jeux paralympiques. Elle se situe à la 18e place, avec la Canadienne Diane Roy, sur 28 athlètes déjà en liste pour Londres, alors que l'Américaine Tatyana McFadden détient, elle, le meilleur chrono, soit 15:35. Au 200m, c'est le chrono de 33:67 réalisé à Dubaï en mars de l'année dernière qui lui a valu une place sur la distance. C'est le 19e meilleur temps sur 22 qualifiés, alors que le meilleur chrono est détenu par l'Américaine Cheri Madsen en 29:72.

Anaïs Angéline participe, de son côté, dans la catégorie T37 et est qualifiée sur 100m et 200m. Cela grâce à son chrono de 15:81, soit le 24e temps sur 27 qualifiés, réalisé en mai de l'année dernière à Nottwil. C'est la Britannique Georgina Hermitage qui possède le meilleur chrono (13:13). Idem sur 200m où elle se situe à 27:21. Anaïs Angéline avait, elle, réalisé un 33:67 sur la distance lors du Grand Prix de Berlin en juillet dernier, et possède actuellement le 22e meilleur chrono. Rosario Marianne sera, lui, engagé sur 200m de la catégorie T11 grâce à un chrono de 25:74 réalisé en juillet dernier à Berlin. C'est le 32e meilleur temps, avec le Camerounais Charles Atangana, sur les 34 qualifiés. Le meilleur chrono est détenu par l'Américain David Brown en 22:29.

À noter qu'avec ces quatre qualifiés et encore d'autres athlètes mauriciens qui aspirent à réaliser les minima pour gagner une place à ces Mondiaux, le Mauritius Paralympics Committee gagnerait très vite à payer les frais d'affiliation auprès de l'IPC. Cela afin de permettre le renouvellement des licences pour l'année en cours.