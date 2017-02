HANDISPORTS —MAURITIUS PARALYMPIC COMMITTEE: Toujours pas d'élections…

En décembre de l'année dernière, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, avait déclaré à l'Assemblée nationale que l'Assemblée générale élective du Mauritius Paralympic Committee (MPC) se tiendrait « early next year », soit tôt cette année. Malheureusement, aucune démarche n'a été entreprise dans ce sens, alors que nous sommes entrés dans le deuxième mois de 2017. Le président de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF), Jean-Marie Malépa, est lui révolté par cette situation et surtout par l'attitude du président du MPC, Reynolds Permal, également membre de la Visually Handicapped Persons Sports Federation. Jean-Marie Malépa n'a d'ailleurs pas hésité à dire que ce dernier est « responsable de la situation chaotique » qui perdure depuis une année au sein du handisportif mauricien.

La participation des athlètes de la MHPSF au 9th Fazza IPC Athletics Grand Prix (17 au 24 mars prochain), à Dubaï, a été compromise. Le même sort pourrait être réservé à ces athlètes qui envisagent cette fois de participer à une autre compétition d'athlétisme, prévue du 25 au 27 mars, aux Émirats Arabes Unis. La raison selon Jean-Marie Malépa : le MPC n'a toujours pas payé les frais d'affiliation auprès de l'International Paralympic Committee (IPC). Faute de détenir une licence à jour, ces athlètes ne peuvent s'inscrire à aucune compétition internationale, alors que le temps presse en vue de réaliser les minima requis pour décrocher une éventuelle qualification aux Championnats du monde de juillet prochain en Angleterre.

Le MPC pas réuni pendant une année

Pour Jean-Marie Malépa, il est clair que ce sont les responsables du MPC qui ont occasionné cette situation. « D'abord, le MPC ne s'est pas réuni pendant une année ! Nous avons envoyé des correspondances à ce sujet, mais sans succès. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a pourtant été informé, alors que Yogida Sawmynaden était ministre, mais rien n'a été fait. Il avait même déclaré au parlement, l'année dernière, que les élections auraient lieu 'early next year'». Or, nous sommes déjà en février et nous ne voyons rien venir », a-t-il déploré.

Face à cette situation, les trois membres de la MHPSF, dont Jean-Marie Malépa, ont soumis leurs démissions du MPC, en octobre dernier, afin de provoquer des élections. « Nous avions attendu la fin des Jeux paralympiques à Rio (Brésil) pour démissionner, et ce, après avoir réclamé, à maintes reprises, la tenue d'une réunion de la MPC. Nous n'avons jamais obtenu satisfaction d'où la décision de ne plus cautionner ce comité avec comme président Reynolds Permal. Car il est inacceptable qu'un organisme tel que le MPC puisse exister sans que ses membres ne se réunissent pendant une année », a fait remarquer Jean-Marie Malépa.

Les athlètes pénalisés

La situation est telle qu'aucun engagement ne peut être pris au niveau international, alors que la date limite pour les inscriptions à la compétition prévue aux Émirats Arabes Unis est fixée au 25 février. « Comme je l'ai fait remarquer récemment, ceux responsables à la MPC auraient pu demander au Mauritius Sports Council de payer l'affiliation en attendant la tenue des élections. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on ne l'a pas fait, alors que certains savent très bien que des compétitions sont programmées tôt cette année. Nous avons d'ailleurs dû faire l'impasse sur une première compétition à Dubaï faute d'avoir une licence renouvelée », a expliqué le président de la MHPSF.

Ce qui est encore plus révoltant dans cette situation, a fait comprendre Jean-Marie Malépa, c'est que ce sont les athlètes qui sont pénalisés et pas seulement ceux licenciés à la MHPSF. « Je lance un appel au ministre Stephan Toussaint pour que le nécessaire soit fait dans le plus bref délai, afin que les droits des handisportifs soient rétablis. Au temps où j'étais président du MPC, j'avais tout mis en œuvre pour que l'intérêt des athlètes soit sauvegardé et qu'ils puissent participer à des compétitions à l'étranger. C'est dommage que nous devons nous heurter à tant de complication aujourd'hui », a-t-il expliqué.

Selon lui, certaines personnes font beaucoup de tort au handisport local. Il a même estimé que ces dernières n'ont pas le droit moral de faire acte de candidature lors des prochaines élections. « En raison du manque de vision de certaines personnes, le handisport mauricien se retrouve aujourd'hui à son plus bas niveau. Tout ce que je souhaite, c'est que le nécessaire soit fait pour que les athlètes puissent avoir leurs licences et ainsi participer à la prochaine compétition prévue aux Émirats Arabes Unis », a-t-il conclu.