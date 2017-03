HANDISPORTS : Le MPC n’a pas la reconnaissance du MJS

Le Mauritius Paralympic Committee (MPC) avait reprogrammé son Assemblée générale élective pour demain après-midi au centre Lizie Dan La Main, à Curepipe, après le renvoi du 13 mars dernier en raison de la contestation des représentants de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF). Cette assemblée ne pourra cependant être maintenue demain dans la mesure où le MPC n’a pas la reconnaissance du ministère de la Jeunesse et des Sports, n’étant pas enregistré auprès du Registrar of Associations.

Pour l’Ombudsperson for Sports, Ramesh Sunt, qui a rencontré les membres de cette instance jeudi matin, le MPC devra se mettre en conformité avec la loi avant de pouvoir organiser ses élections. L’Ombudsperson for Sports a aussi comme devoir de recommander au ministre Stephan Toussaint de nommer un caretaker committee, comme l’exige la section 9 de la Sports Act. Cela afin de permettre l’organisation de nouvelles élections dans les meilleures conditions.

C’est à la suite d’une requête de Jean-Marie Malépa, président de la MHPSF, que Ramesh Sunt a convoqué les représentants du MPC en présence d’un représentant du Registrar of Associations. Selon Jean-Marie Malépa, ce dernier a d’emblée fait remarquer que le MPC n’est pas enregistré auprès du Registrar. Jean-Marie Malépa a ainsi ouvert une parenthèse pour rappeler qu’entre 2003 et 2012, le MPC était représenté par un représentant de chacune des quatre fédérations sportives.

« Le MPC était alors formé de quatre membres seulement, alors que la Sports Act faisait référence à un minimum de sept membres formant le comité directeur. J’ai d’ailleurs été moi-même élu président du MPC au sein d’un comité de quatre membres. Après 2012, il était alors question que chaque fédération soit représentée par trois membres chacune. C’est ce que nous avons fait lors des dernières élections avec pour président Reynolds Permal », a-t-il fait ressortir.

Demande pour geler les comptes

Avec l’affirmation du Registrar of Associations, il nous revient que Ramesh Sunt a recommandé aux membres du MPC de ne pas aller de l’avant avec les élections de demain. Il leur a ainsi demandé de « travailler tous ensemble » sur les statuts du MPC et de s’enregistrer ensuite auprès du Registrar avant d’organiser les élections. Avec ces nouveaux développements, Jean-Marie Malépa, a fait part de son intention de demander au MJS de geler les Rs 300 000 restantes dans les caisses du MPC. « C’est une grande victoire pour le handisport, car trop de règlements n’ont pas été respectés. Ramesh Sunt est venu mettre un frein à tout cela en indiquant clairement ce qui doit être fait pour que le MPC ait désormais un statut légal. Nous avons toujours milité pour cela et sommes satisfaits des retombées de cette rencontre », a-t-il déclaré.

D’autre part, Jean-Marie Malépa n’a pas manqué de faire état de l’agenda envoyé par la secrétaire du MPC pour les élections qui devaient se tenir demain. Il a indiqué que les élections devaient se tenir avant la présentation du rapport financier. « Comment peut-on tenir les élections avant de présenter ensuite les comptes ? Nous devions faire état de cela jeudi dernier, mais cela n’a pas été nécessaire vu que les élections ont été reportées », a-t-il souligné.

Pour conclure, Jean-Marie Malépa a déploré la proposition figurant aux statuts du MPC, qui fait état d’un comité directeur à sept membres seulement et non de sept à 11 membres comme préconisé dans la Sports Act. « J’ai l’impression que certains font tout pour que les représentants de notre fédération se retrouvent hors du comité directeur du MPC. J’ai été surpris en découvrant, dans un courriel qui nous a été récemment adressé, qu’un draft des statuts du MPC avait déjà été préparé, alors que nous n’avons pas eu de réunion pendant une année ! Est-ce possible qu’un comité aussi important que le MPC fonctionne de cette façon ? Heureusement que l’Ombudsperson for Sports est venu mettre de l’ordre dans tout cela », a-t-il conclu.