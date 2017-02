HANDISPORTS — RENCONTRE TOUSSAINT-MALÉPA: La suspension de Bhugeerathee évoquée

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a reçu mardi à son bureau à Port-Louis, le président de la Mentally Handicapped Person Sports Federation (MHPSF), Jean-Marie Malépa. Une rencontre que ce dernier a qualifiée d'amicale et où le ministre, a-t-il ajouté, a pris bonne note des doléances de sa fédération. « Le ministre Toussaint m'a donné l'impression qu'il veut réaliser des choses positives pour le sport mauricien. Alors, attendons voir », a-t-il déclaré. Lors de cette rencontre, Jean-Marie Malépa a évoqué le cas de son entraîneur national, Jean-Marie Bhugeerathee, suspendu par le ministère de la Jeunesse et des Sports depuis novembre dernier et également interdit d'accès dans les infrastructures appartenant à l'État en raison de ses propos tenus sur sa page Facebook le 12 septembre dernier.

Jean-Marie Malépa disait, dans notre édition de dimanche dernier, vouloir avoir une réponse de la bouche du ministre Toussaint au sujet de la suspension de son entraîneur national. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il reste encore du chemin à faire sur ce dossier. « J'ai fait comprendre au ministre que Jean Marie n'a pas eu de paye depuis octobre dernier et qu'il a été injustement suspendu sans même passer devant un comité disciplinaire. Ce qui est tout simplement révoltant et inadmissible. Le ministre m'a promis qu'il fera le nécessaire afin de régler ce problème au plus vite. J'espère qu'une solution sera trouvée au plus vite, car cette situation n'a que trop pénalisé nos athlètes », a-t-il fait remarquer.

Hormis le cas de Jean-Marie Bhugeerathee, la mauvaise gestion du Mauritius Paralympics Committee (MPC) a aussi été évoquée. Jean-Marie Malépa a ainsi expliqué au ministre la raison derrière sa démission et celle de deux membres du MPC, mais également comment le sport paralympique mauricien a été pénalisé, notamment par le fait que cet organisme ne s'est pas réuni pour près d'une année. « J'ai surtout expliqué au ministre que cette situation pose problème et que ce sont les athlètes qui sont le plus pénalisés. Car si le MPC n'est pas en règle avec l'International Paralympics Committee (IPC), notamment pour ce qui est des frais d'affiliation, les Mauriciens ne disposeront pas de licence et ne pourront participer à des compétitions internationales en vue de réaliser les minima pour les Championnats du monde de juillet prochain à Londres, en Angleterre », a-t-il précisé.

Difficultés financières

Jean-Marie Malépa a aussi parlé de la tenue des prochaines élections au sein du MPC qui auraient dû, selon lui, se tenir trois mois après la tenue des Jeux Paralympiques de septembre dernier, à Rio au Brésil. « J'ai expliqué que le MPC est dans l'illégalité et aurait dû être dissout après nos démissions en octobre. Stephan Toussaint m'a paru quelque peu inquiet par rapport à cette situation. Il m'a dit que ces élections auront lieux en mars et je lui ai fait comprendre que ce n'était pas possible », a indiqué le président de la MHPSF. Selon lui, le ministre a proposé de référer ce litige à l'Ombudsman for Sports afin qu'une solution soit trouvée dans le plus bref délai.

D'autre part, Jean-Marie Malépa a eu l'occasion de faire état des difficultés rencontrées par sa fédération, surtout en termes de budget. « Nous comptons quelque 450 licenciés et il est impossible de fonctionner avec seulement Rs 235 000 sur une année. De cette somme, on doit organiser nos compétitions et financer nos déplacements à l'étranger. Ce qui n'est guère évident. Le ministre a dit qu'il verra ce qu'il pourra faire. Nous avons aussi parlé de notre engagement en faveur de Rodrigues dans la promotion du sport auprès des personnes souffrant d'une déficience intellectuelle, un handicap très complexe par rapport aux autres formes d'handicap », a-t-il fait remarquer.

Une proposition a aussi été faite pour qu'un représentant du mouvement handisportif puisse siéger au sein du comité organisateur des Jeux des îles de 2019, prévus à Maurice. « Le ministre Toussaint a été à l'écoute et nous attendons maintenant sa réaction, notamment en ce qui concerne le cas de notre entraîneur national et celui concernant les élections prochaines du MPC », a-t-il fait ressortir.

Mondiaux d'Angleterre: Denovan Rabaye qualifié

La bonne nouvelle est tombée au courant de la semaine écoulée. Le sprinteur Denovan Rabaye a obtenu sa qualification sur 400m pour les prochains Championnats du monde de juillet prochain à Londres (Angleterre). Il avait réalisé les minima B (54:80) sur la distance pour les Jeux Paralympiques, l'année dernière, lors du Grand Prix de Suisse, en s'imposant en série dans le temps de 52:12 avant de remporter la finale en 52:18. Les minima A étaient à 51:50. Selon Jean-Marie Malépa, cette performance tient toujours d'où sa qualification pour ces Mondiaux de Londres. Par rapport aux performances réalisées, l'année dernière toujours, il nous revient que trois autres athlètes, pourraient aussi décrocher leurs billets pour cette compétition.