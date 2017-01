HANDISPORTS : Le salaire de Bhugeerathee gelé par le MJS depuis octobre

L’entraîneur national de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF), Jean-Marie Bhugeerathee, n’a pas été rémunéré par le ministère de la Jeunesse et des Sports depuis le mois d’octobre dernier. Cette sanction fait suite à une plainte déposée par deux athlètes de la Physically Handicapped Persons Sports Federation (PHYSFED), dont Brandy Perrine, représentante mauricienne aux Jeux paralympiques de septembre dernier, à Rio au Brésil, après avoir bénéficié d’une invitation de l’International Paralympics Committee (IPC). Ces athlètes, a-t-on fait remarquer, se seraient sentis viser dans les propos postés sur la page Facebook de Jean-Marie Bhugeerathee en date du 12 septembre dernier. Hormis le fait de n’avoir pas obtenu de salaire pendant trois mois, le MJS que dirigeait l’ex-ministre Yogida Sawmynaden a également interdit à l’entraîneur national l’accès aux infrastructures de la MHPSF. Ce qui lui fut signalé dans une correspondance datant du 14 novembre 2016.

Que reproche-t-on exactement à Jean-Marie Bhugeerathee au point de lui priver de salaire notamment pour la Noël et le Nouvel An ? Tout est parti d’un simple post sur Facebook. Jean-Marie Bhugeerathee avait alors exprimé sa frustration par rapport à la situation qui perdurait au sein du handisport mauricien. Il était surtout très remonté à l’effet que : « ena athlète ki entraîné 2 fois par jour, 6 jour lor 7, kas record lor record, réalise minima B pour Jeux paralympiques », mais qui n’ont pas été sélectionnés. C’est l’exercice de sélection effectué avant que les noms ne soient soumis à l’IPC qui avait été déploré.

Rien que pour cela, Jean-Marie Bhugeerathee a été suspendu. Mais le plus inquiétant dans cette affaire demeure la démarche du MJS au temps de l’ex-ministre Sawmynaden. Car dans une correspondance en date du 14 novembre, il est demandé au président de la MHPSF, Jean-Marie Malépa : « It would be appreciated if an enquiry could be carried out in this matter and inform this Ministry accordingly. » Si ce n’est pas de l’ingérence, alors cela lui ressemble étrangement.

Malépa : « Rien de méchant »

De plus, au lieu de convoquer le principal concerné pour lui réclamer des explications, le MJS a tout bonnement décidé de lui couper les vivres. Mais ce qui est encore plus grave, c’est que le MJS a interdit d’accès à ses infrastructures à un entraîneur qui, en très peu de temps, a non seulement permis à ses athlètes de briller sur le régional, mais également sur le plan international.

La décision du MJS de ne pas rémunérer Jean-Marie Bhugeerathee et surtout lui interdire l’accès aux infrastructures sportives de l’État n’est cependant pas sans conséquence, plus particulièrement pour la MHPSF. Son président, Jean-Marie Malépa, a d’ailleurs indiqué que ce sont les handisportifs de sa fédération qui sont les plus pénalisés par cette sanction qu’il juge injuste. « Nous préparons depuis plusieurs mois notre participation à des Grand Prix, afin de permettre à nos athlètes de réaliser les minima pour les Championnats du monde d’athlétisme prévus en juillet prochain en Angleterre. Malheureusement, la préparation a été perturbée par cette affaire », a-t-il déclaré. Sans compter, a-t-il souligné, que la fédération compte énormément sur son entraîneur national en vue de la mise en place prochaine de trois centres de formation dans les régions de Flacq, Rose-Hill, Bambous et Rodrigues.

L’annulation des sanctions demandée

Jean-Marie Malépa dit ne pas comprendre la décision du MJS de sanctionner son entraîneur national d’autant, a-t-il souligné, qu’il ne voit rien de méchant dans les propos postés sur sa page Facebook. « Jean-Marie a tout simplement fait part de sa frustration par rapport à une situation spécifique que sont les Jeux paralympiques de Rio. Il a déploré que ses athlètes, qui se sont pourtant énormément investis dans la préparation, n’aient pu bénéficier d’une invitation à ces Jeux. Sans compter que ces mêmes athlètes ont battu des records nationaux et réalisé des chronos de niveau mondial », a-t-il fait remarquer.

Jean-Marie Malépa soutient donc son entraîneur national en indiquant que c’est aussi la façon de faire de la Mauritius Paralympics Committee qui a poussé le principal concerné à s’exprimer sur les réseaux sociaux. « Jean-Marie n’a jamais digéré la manière de procéder de la MPC dans l’envoi des noms à l’IPC pour permettre à des athlètes mauriciens de bénéficier d’une invitation pour ces Jeux paralympiques. C’est certes l’IPC qui a choisi, mais toujours est-il que nous n’avons jamais approuvé la façon de faire de la MPC », a-t-il fait ressortir.

Jean-Marie Malépa dit même avoir nommé un comité indépendant comme souhaité par le MJS pour faire la lumière sur cette affaire. Le comité avait souhaité entendre les deux athlètes concernées le 19 novembre dernier, mais ces derniers ne se sont pas présentés. En revanche, Jean-Marie Bhugeerathee a, lui, donné sa version des faits. « Selon les conclusions de l’enquête, rien de mal n’a été constaté dans les propos de Jean-Marie », a-t-il précisé.

La MHPSF a, dans la foulée, informé le MJS qu’elle veillera que ce genre de chose ne se reproduise pas à l’avenir et a aussi demandé de lever la sanction qui pèse sur l’entraîneur national et que son salaire lui soit à nouveau versé. « Malheureusement, nous attendons toujours une réponse du MJS. Nous espérons avoir très prochainement une rencontre avec le nouveau ministre Stephan Toussaint afin de résoudre ce problème au plus vite », a-t-il précisé.

Car pour Jean-Marie Malépa, cette affaire n’a que trop duré. « Travailler avec des enfants souffrant d’une déficience intellectuelle n’est pas chose facile. C’est un handicap très complexe par rapport aux autres handicaps. Jean-Marie a pu le faire en si peu de temps et, qui plus est, il a pu aujourd’hui préparer des athlètes qui arrivent à briller au niveau international. Au sein de la fédération, nous sommes tous reconnaissants envers le travail formidable de Jean-Marie. Il a notre soutien et notre confiance », a-t-il conclu.