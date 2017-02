HANDISPORTS — SECRÉTAIRE-ADMINISTRATIVE DU MPC : Hewlett Nelson licenciée sans raison évidente

Le Mauritius Paralympics Committee (MPC) que dirige Reynolds Permal n'avait pas tenu de réunion depuis fin janvier de l'année dernière, et ce, malgré les sollicitations de Jean-Marie Malépa, président de la Mentally Handicapped Persons Sports Federation (MHPSF). Nous avons toutefois appris qu'une réunion s'est tenue le 27 janvier, soit près d'une année après, et au cours de laquelle une décision a été prise de licencier Hewlett Nelson du poste de secrétaire-administrative. Cela sans aucune raison évidente ! La principale concernée s'est, elle, tournée vers le Bureau du Travail, vendredi, pour y référer le cas.

Que reproche-t-on exactement à Hewlett Nelson ? Nul ne semble le savoir et encore moins la principale concernée. Dans sa lettre de licenciement en date du 2 février et signée par Reynolds Permal et la secrétaire générale du MPC, Véronique Marisson, il est écrit que : « Following the last MPC meeting held on Friday 27th of January, we are directed to inform you that the committee has decided that your service as administrative secretary will no longer be needed. Your dismissal is effective as from your receipt of this letter. » Mention est également faite que : « You are kindly requested to return back all materials, documents and equipment of the MPC in your possession immediately. »

Pour Hewlett Nelson, la réception de cette lettre l'a choquée. « Je ne m'attendais surtout pas à cela. Que me reprochait-on au juste ?», se demande-t-elle. Ce qui choque encore plus, c'est la façon de procéder de Reynolds Permal. Pour cause : comment peut-on licencier une personne sans aucune raison évidente, alors que son comité est allé à l'encontre même des règlements et des lois en vigueur en ne se réunissant pas pendant plusieurs mois ? C'est d'ailleurs pour cette raison que Jean-Marie Malépa et deux de ses membres avaient soumis leurs démissions du MPC en octobre dernier.

Hewlett Nelson confirme elle aussi ces faits. « Le comité élu en juillet 2015 a tenu quelques réunions jusqu'en décembre de la même année. Une réunion s'est tenue en janvier 2016 et puis plus rien. Ce n'est qu'en recevant ma lettre que j'ai appris que le comité du MPC s'est réuni le 27 janvier dernier. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réunion entre fin janvier 2016 et celle du 27 janvier 2017 », fait-elle remarquer. Hewlett Nelson souligne avoir, à plusieurs reprises, rappelé l'importance de fixer une réunion du MPC, mais sans succès.

Décisions prises sans la tenue de réunions

Ce qui interpelle davantage Hewlett Nelson, c'est le fait que des décisions ont été prises sans la tenue de réunions. « Des athlètes ont participé aux Jeux paralympiques et à des compétitions internationales. Comment ces dossiers ont-ils été approuvés si le comité ne s'est pas réuni ? », questionne-t-elle. Et d'ajouter : « à chaque fois que je disais quelque chose de bien pour l'avancement du handisport, certains pensaient que je mettais des bâtons dans les roues. Or, tel n'a jamais été le cas. »

Selon elle, les problèmes ont commencé lorsqu'on lui a demandé, l'année dernière, de soumettre les noms de Rosario Marianne et de Brandy Perrine à l'International Paralympics Committee (IPC) pour une éventuelle obtention d'une invitation pour participer aux Jeux paralympiques de septembre 2016, à Rio au Brésil. Le premier athlète est issu de la fédération des athlètes souffrant d'une déficience visuelle, dont fait partie Reynolds Permal. Alors que la seconde est licenciée à la fédération des athlètes souffrant d'une déficience physique, dont fait partie Véronique Marisson. « J'ai fait comprendre à Reynolds Permal qu'il fallait aussi donner la chance aux autres athlètes des autres fédérations handisportives. La donne a finalement changé et chaque fédération a pu envoyer le nom de deux de leurs meilleurs athlètes », a-t-elle indiqué.

À noter que celle qui a consacré une trentaine d'années de sa vie au service du handisport, et qui a brillé en tant qu'athlète en natation, en athlétisme et en tir à l'arc, occupait le poste de secrétaire-administrative depuis 2008. « Au début, j'ai fait du bénévolat car le MPC n'avait pas d'argent. J'aimais trop le sport pour ne pas y apporter ma contribution. Lorsque Jean-Marie Malépa est devenu président du MPC en 2014, il a entamé des démarches auprès du ministère et j'ai alors pu bénéficier d'une allocation mensuelle de Rs 3 000 », indique-t-elle.