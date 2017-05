HARY BOUF, SCULPTEUR : “L’art finira par triompher”

Côtoyer des artistes étrangers procure à Hary Bouf un sentiment de fierté. Cet habitant de Curepipe a décroché sa place pour un colloque de sculpture qui se tiendra en Suisse. Une participation qui lui prouve que son talent de sculpteur est reconnu et qu’il a eu raison d’y croire. En juillet, s’il parvient à trouver les fonds nécessaires, le jeune homme et son ami Bleck Lindor représenteront Maurice.

En attendant de vivre cette nouvelle expérience, Hary Bouf revient sur son parcours.

Bois, métal, plâtre de Paris, polystyrène ou toute autre matière pouvant être recyclée et transformée : tout y passe lorsque la créativité d’Hary Bouf est en ébullition. Chez ce sculpteur âgé de 28 ans, les œuvres s’empilent et prennent possession du moindre recoin de sa demeure. Certaines sont inachevées; d’autres, plus poussiéreuses, lui rappellent ses premiers coups de ciseaux dans le bois. Cela se passait en 2006, lorsqu’il avait rejoint les classes de sculpture de Lewis Dick. Hary Bouf n’aurait pas pu rêver de meilleur professeur. Une rencontre et un apprentissage déterminants qui lui ont permis de découvrir sa voie. “J’ai toujours été attiré par l’art et le dessin. J’étais conscient que j’avais quelque chose en moi qui ne demandait qu’à s’exprimer. Je suis très reconnaissant que mes parents ont su comprendre et accepter que j’étais différent et qu’ils m’ont encouragé à développer mon talent.”

Hary Bouf représente sa vision du monde dans un style abstrait et figuratif. Lorsqu’il est dans sa bulle, son imagination n’a pas de limite. Avec un rayon de bicyclette, l’aiguille d’une horloge et d’autres éléments en métal, il a voulu décrire la manière dont les gens laissent leur vie guider par le temps. “Je ne sais jamais d’avance ce qui va prendre forme lorsque je commence un travail. Je vis tout sur le moment présent. Cette passion est innée en moi et j’ai toujours plein d’idées en tête. Il n’y a pas d’obstacle dans l’inspiration.”

Un don à creuser.

Ses yeux s’illuminent lorsqu’il replonge dans ses souvenirs et revit la route parcourue. “J’ai la conviction que l’art finira par triompher”. Hary Bouf est un jeune homme déterminé et plein d’assurance, malgré sa frêle corpulence. “Je suis très discret et donne l’impression d’être timide. Mais je deviens une autre personne lorsque je tiens des outils entre les mains et que je me mets à créer.” Ses mains s’agitent dans tous les sens lorsqu’il parle de sculpture, de ce qu’il a appris et réalisé.

Ce don, Hary Bouf ne cesse de le creuser, de l’étudier, de le modeler, de l’enrichir, pour en extraire le meilleur. Il n’est pas à sa première participation à un symposium international de sculpture en Suisse, mais cette nouvelle invitation étoffera son CV, qu’il décrit comme étant “pauvre académiquement”. En effet, le potentiel de ce recalé du système éducatif se trouvait ailleurs. Après quelques années au sein du Mont Roches Training Centre, une école prévocationnelle, Hary Bouf se met en quête d’un boulot car “pa parski pena sertifika ki bizin res san rien fer”. Il choisit la fabrication de maquettes de bateaux, mais il ne se sent pas à sa place. “Je n’avais aucune satisfaction vu que je ne faisais qu’un bout du résultat final. Cela ne me représentait pas du tout.”

Quête de reconnaissance.

Depuis qu’il a découvert la sculpture, Hary Bouf en consomme matin, midi et soir. Du moins dès qu’il peut se le permettre. “À un moment de sa vie, il faut savoir prendre des décisions et faire des concessions et des sacrifices. J’ai un boulot en parallèle et je me fais aussi un devoir d’accorder du temps à mon épouse et à mes trois enfants. Je ne peux malheureusement pas encore vivre uniquement de mon art. À Maurice, un artiste s’accroche parce qu’il est sincèrement passionné. Nous n’avons pas les ressources, nous recevons très peu d’aide, de soutien et d’encadrement.” Cela a limité sa présence lors des expositions ou autres activités artistiques locales.

Mais le jeune homme ne recule jamais devant les défis. Et c’est lors des colloques comme celui qui se tiendra à Brienz en juillet que le Curepipien poursuit sa quête de reconnaissance. “C’est triste à dire mais ce n’est qu’à l’étranger que nous avons de la valeur. On s’intéresse à nous et on nous donne l’occasion de nous exprimer. La fierté n’est pas que pour moi. Nous plaçons Maurice sur la carte du monde. Mais le revers de la médaille est qu’une fois que se terminent ces quelques jours de gloire, il faut revenir à la réalité”, confie amèrement Hary Bouf.

Il ne compte pas lâcher prise. Le sculpteur lance un appel aux sponsors pour les aider (Bleck Lindor et lui) à représenter Maurice lors de ce colloque. “Nous servirons d’exemples pour d’autres jeunes et tous ceux rejetés par la société.”