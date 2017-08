HAUSSE DU PRIX DES CARBURANTS : Alan Ganoo appelle à une manifestation nationale

Animant une conférence de presse samedi au siège de son parti à St-Jean, Quatre-Bornes, le président du Mouvement patriotique (MP), Alan Ganoo, a critiqué la hausse du prix des carburants, la trouvant « inconcevable » du fait que le prix des carburants est en baisse au niveau international. Alan Ganoo a lancé un appel aux associations et aux Ong pour « dénoncer cette injustice » et descendre dans la rue. « Se enn gouverman san leker ek dominer ki’nn montre so vre kouler », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs exprimé ses craintes quant aux coûts réels du Metro Express.

Lors de ce point de presse, Alan Ganoo s’est appesanti sur le graphique de la State Trading Corporation qui, souligne-t-il, démontre que le prix des carburants est en baisse. « Cette augmentation est injustifiée et n’a pas sa raison d’être car au niveau mondial le prix a baissé ». Il a lancé un appel à Jayen Chellum, animateur de l’ACIM, et aux autres organisations pour manifester dans la rue afin de « dénoncer cette injustice ».

Alan Ganoo s’est d’autre part inquiété du manque de transparence du gouvernement pour le projet Metro Express. Si le MP se dit « pour tout projet qui contribuera au développement du pays », le parti émet toutefois des réserves quant à l’implémentation du Metro Express. « Ena enn mank transparans. Ivan Collendavelloo avan eleksion ti dir zot pour rann piblik tou bann dokiman lor Metro Express. Zot bizin fer li », a soutenu Alan Ganoo. L’intervenant a aussi demandé au gouvernement de réaliser une étude comparative entre ce projet et celui de l’ancien gouvernement. « Nous avons des appréhensions sur tout ce qui a été dit lundi dernier lors de la présentation. Est-ce que le gouvernement pourra faire respecter tous les “terms and conditions” de ce contrat ? La compagnie Afcon est en train de dire que le gouvernement a privilégié le coût sur la qualité », a fait ressortir le leader du MP. Pour lui, malgré la présentation du projet, il y a plusieurs interrogations qui demeurent, notamment en ce qui concerne l’impact social et l’emploi. Alan Ganoo estime que le gouvernement devrait mener « une campagne de sensibilisation » pour informer la population sur le Metro Express.

Le leader du MP a également brossé au passage la situation de “law and order” dans le pays et a demandé la mise sur pied d’une High powered commission. Jean-Claude Barbier, député, a lui commenté le recrutement à la Cargo Handling Corporation. Il a soutenu que les enfants dont les parents ont été employés dans ce secteur depuis des décennies et ceux habitant la région de Roche-Bois et Riche-Terre devraient être embauchés. « Le MP va soutenir toute démarche et revendication », a-t-il lancé. Le député a aussi commenté la manifestation des opérateurs des taxis d’hôtels. « C’est inconcevable que le gouvernement dépense gros pour la promotion touristique et que ces opérateurs soient exclus du projet », dit-il.