HAUTE COUTURE - PROCHAINEMENT À DUBAYY : Lida O’Reilly à la Higgins Fashion League

Woman and flowers est la toute dernière collection créée par Lida O’Reilly. Elle sera présentée prochainement au Sobha Hartland à Dubayy. La créatrice de mode figure parmi une cinquantaine de designers internationaux invités pour cette première édition de la Higgins Fashion League. À quelques jours du grand départ, elle nous parle de ses créations.

Certaines robes lui ont pris plus de trois cents heures de travail. “La haute couture, c’est du fait main. C’est énormément de détails et de fantaisies qu’on monte bout par bout. Il s’agit de donner une grandeur à un bout de tissu.” Lida O’Reilly nous a ouvert les portes de son atelier à Curepipe où la vingtaine de pièces de sa toute dernière collection, baptisée Woman and flowers, attendent d’être emballées pour Dubayy. Sur les cintres sont alignées des créations conçues pour la femme arabe. Lida O’Reilly a imaginé une ligne très chargée en détails, des broderies faites main, des motifs travaillés en pierres précieuses ou semi-précieuses, des perles ou du cristal Swarovski. Des mètres de tissus en organza, de dentelle chantilly et en tuile ont été choisis pour donner un cachet très luxueux à ses robes.

Au sujet de ce projet sur lequel elle a commencé à travailler au mois de février 2016, Lida O’Reilly révèle : “Cette collection met en avant les fleurs. Sachant que je partais pour Dubayy, j’ai eu envie de mettre en avant ce pays que je considère comme un petit jardin de paradis.”

Jeu de transparence.

Forte de son long parcours, celle qui se décrit comme une créatrice de mode n’a eu besoin ni de croquis ni de travail de recherche. Ayant déjà une bonne clientèle sur place, elle a choisi une approche faisant ressortir autrement le style de la femme de ce pays, tout en préservant certaines particularités comme les longues manches, larges ou qui tombent sur un côté d’épaule.

Outre des longueurs impressionnantes, des fendus et des coupes taillées près du corps, les modèles de cette nouvelle collection osent aussi un jeu de transparence. Un élément que la styliste a souhaité mettre en avant. “Contrairement à ce que l’on pense, la femme arabe n’a pas peur de se montrer. Ce n’est pas parce qu’elle est tout le temps couverte qu’elle n’aime pas la mode. Quand elle se retrouve parmi les femmes, elle est très sexy, elle se soucie beaucoup de son aspect. Elle ose même beaucoup de bling-bling. Elle voyage beaucoup et a de grandes sorties.” Même si elle est d’abord dédiée à ses femmes, Lida O’Reilly précise que cette collection sera disponible dans sa boutique dès son retour.

Des tons de bleu, rouge, rose, blanc nacré ou noir : c’est une nouvelle histoire que la styliste racontera à travers l’ensemble de ses pièces. Toute la collection de Woman and flowers sera révélée au Sobha Hartland lors de la Higgins Fashion League.

Ne pas arrêter d’étonner.

Trois jours de défilé sont prévus pour l’occasion. Invitée à y participer, notre compatriote aura une fois de plus l’occasion de confirmer son talent. Elle se retrouvera aux côtés de designers indiens tels que Satya Paul, Lecoanet Hemant et Charu Parashar, et côtoiera David Tlale de l’Afrique du Sud, Hindi Couture de Paris, Royal Fables Trunk Collection, et Silver Tulip, entre autres. Un déplacement attendu avec “beaucoup excitation” vu que Dubayy est en train de devenir une nouvelle plate-forme de l’industrie de la mode.

Il y a dix ans, Lida O’Reilly a été la première Mauricienne à habiller la Femina Miss India. En vingt ans de carrière, elle n’a jamais été à court d’idées. “La haute couture, c’est ce que j’aime. C’est mon dada : je m’éclate à faire une robe.” La notoriété de la styliste n’est plus à faire hors des frontières de Maurice. Paris, Londres, Inde, États-Unis : Lida O’Reilly n’est pas peu fière d’avoir habillé plusieurs célébrités, à l’instar d’Hillary Clinton. Elle nous confie avoir “ce besoin de me pousser encore plus. À chaque fois, je m’étonne moi-même en découvrant ce que je suis capable de faire. J’aime entendre les gens me dire que je n’arrête pas de les étonner”.

Lida O’Reilly ne fait pas que de la haute couture. La styliste évolue aussi dans le prêt à porter pour hommes, dames et enfants, dessine des robes de mariée et fait du sur-mesure. Sa dernière collection de haute couture présentée à Delhi date de 2015. “Tous les ans, je fais une collection. Je n’attends pas forcément une invitation. Je ne suis même pas partie que j’ai déjà commencé ma première pièce de haute couture de ma nouvelle collection indienne.”