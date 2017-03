HEMALAMBI NAAMA UGAADI: Pravind Jugnauth « chief guest » des célébrations à Phoenix

Ougadi (Nouvel An télougou) sera célébré le mercredi 29 mars au niveau national à 15h au Centre culturel Indira Gandhi, à Phoenix. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, sera l'invité d'honneur à cette célébration, qui verra également la participation de la célèbre chanteuse et présentatrice de Tollywood Sunitha Upadrashta. Cette cérémonie sera aussi marquée par le lancement du livre Bolala Bodhana, basé sur les valeurs morales, de même que par la projection d'un documentaire sur l'arrivée des télougous à Maurice.

Lors d'une rencontre avec la presse hier, Seemadree Latchayya, le président du Mauritius Telegu Maha Sabha, entouré du secrétaire Sorayah Pathanah et du président du Mauritius Telegu Cultural Centre Trust, Rajiv Rajah Gowressoo, a indiqué que les célébrations seront placées cette année sous le signe de Hemalambi Naama Ugaadi et prendront fin le 30 avril au stade de Quartier-Militaire.

Le Nouvel An télougou est célébré durant le mois de Chaitra. C'est le jour où Brahma commença systématiquement à créer l'univers. En ce jour, il créa les planètes, les étoiles, les saisons, les mois et le Dieu de la moisson. En fait, “Yugaadi” est dérivé de deux mots – le “Yuga” (an) et “adi” (début). Traditionnellement, les télougous célèbrent la fête en prenant un bain d'huile (“mangala snaanam”), lequel est suivi du port d'habits neufs et de la récitation des prières dans les temples. Au cours de cette journée, des visites sont échangées et l’Ugaadi Pacchadi – un mets préparé avec du sucre, du sel, du piment, du jus de tamarin, des mangues vertes, du gingembre et des feuilles de lilas de perse – est partagé. Le dévot prend conscience que la vie est faite de hauts et de bas et qu'il doit rassembler son courage pour affronter la vie. Les télougous distribuent aussi des gâteaux préparés spécialement avec du riz, notamment le gaarelu et l’arsulu.

Une fonction importante le jour d’Ougadi est la lecture du “panchagam” par le prêtre, une cérémonie appelée “panchagam sravanam”. Le panchagam est un livre conçu après de longues recherches qui donnent des indications valables sur le temps, la pluviométrie, les récoltes, les épidémies, la santé publique et sur la situation politique du pays. La lecture du panchagam est considérée comme étant très propice le jour d’Ougadi. Tout le monde doit l'écouter et les télougous présentent mutuellement les vœux de bonheur et de prospérité. Rappelons que le Telegu Maha Sabha a également organisé cette année un concours de beauté (Miss Telegu) et une compétition de muggu (décoration florale).