THE HENNESSY PARK HOTEL CHALLENGE : The Tripster surprend les favoris

Alors qu’on accordait les meilleures chances à Prince Of Thieves et à un degré moindre Kremlin Captain et autre Elite Class, c’est c’est le pensionnaire de l’établissement Simon Jones The Tripster, qui est venu causer la surprise dans The Hennessy Park Hotel Challenge Trophy. Le hongre bai de 6 ans a tiré profit de son poids plume et d’une bonne inspiration de Swapneel Rama, pour se montrer accrocheur face à Prince Of Thieves qu’on pensait avoir fait le plus difficile à mi-ligne droite. C’est la première victoire de l’entraînement Simon Jones dans une épreuve phare cette saison.

Auteur d’un très bon départ, Kremlin Captain s’est placé devant Elite Class avant de laisser le soin à The Tripster d’imprimer le train. Le cheval champion 2015 avait sur son arrière-main Prince Of Thieves qui gardait Captain Magpie en troisième épaisseur alors que Silver Bluff avait rejoint Elite Class juste derrière. Ils étaient suivis de Thrust et Alpha Pegasi qui fermaient le cortège. Le meneur imprima un rythme régulier à l’épreuve, ce qui fait qu’on n’a pas noté de grosses permutations dans les positions des uns et des autres.

La première salve est venue de Prince Of Thieves que Nishal Teeha a lancé franchement à 400m du but. Pourtant idéalement placé à la corde, Kremlin Captain éprouvait du mal à suivre le rythme malgré les sollicitations de Steven Arnold. On savait dès lors qu’il n’y aurait pas de retour gagnant pour le champion de la famille Gujadhur. Quant à Elite Class, c’est de l’extérieur qu’il a amorcé son attaque sous la conduite de Rye Joorawon.

The Tripster a abordé la dernière ligne droite en vainqueur mais la menace Prince Of Thieves se faisait de plus en plus pressante. Vu qu’à mi-ligne droite la monture de Swapneel Rama a commis une petite faute, on s’est dit que Prince Of Thieves se voyait offrir une occasion en or pour le remonter. Mais dès qu’il a été rééquilibré par son jockey, The Tripster a remis la tête à l’ouvrage. Malgré toute la détermination de Nishal Teeha, Prince Of Thieves a été incapable de forcer la décision et c’est les armes à la main qu’il a dû concéder la défaite. Elite Class est à créditer d’un bon retour contrairement à Kremlin Captain qui est retourné avec une boiterie. Silver Bluff, en épaisseur dans la partie initiale, a bien conclu pour compléter le quartet. The Tripster a bouclé les 1400m, une distance sur laquelle il n’avait pas encore brillé chez nous, en 1.25.28.

Cette journée dominicale a été équilibrée dans l’ensemble avec un seul doublé enregistré, celui de Merven avec Seven League Boots (Hoolash) et Ice Run (Chisty). Pour sa part, Raj Ramdin s’est accordé un bol d’air frais avec Spin A Coin (25/1) dans l’épreuve d’ouverture alors que Chandradutt Daby a émulé Amardeep Sewdyal la veille (Rob’s Jewel) en enregistrant un cent pour cent de réussite lorsque Ioannis Poullis a mené Secret Idea, son seul partant de la journée, à la victoire.

Nordic Warrior à 50 centièmes du class record

Tout comme cela avait été le cas la veille, on n’a pas enregistré de performances chronométriques exceptionnelles lors de cette vingt-huitième journée, mais avec des false rails à 4m50 le temps réussi par Nordic Warrior sur 1400m constitue une petite prouesse. Pourtant, le cheval d’Alain Perdrau, généralement très entreprenant, n’est pas parti sur des bases ultra élevées, car Ramsamy a su doser ses efforts. A titre de comparaison, il a couvert les premiers 800m en 0.48.94 contre 0.47.56 pour The Tripster sur la partie correspondante de la sixième épreuve. Même Chap Trap s’est montré plus rapide sur les premiers 600m qu’il a couverts en 0.37.27 contre 0.37.69 pour Nordic Warrior. C’est à partir du poteau des 600m que le rythme de la cinquième course s’est endurci. Nordic Warrior a terminé en 0.36.00 contre 0.37.72 et 0.38.11 pour the Tripster et Chap Trap respectivement. Le cheval de Perdrau a bouclé les 1400m en 1.24.94, qui ne le situe qu’à 0.50.00 du class record de Recall To Life. La sixième épreuve qui regroupait les chevaux de la même valeur a été remportée en 1.25.28 par l’outsider The Tripster. Lorsqu’on sait que les false rails représentent environ une seconde et demie additionnelle, Nordic Warrior aurait pu aspirer à un chrono avoisinant les 1.23.44 sans ce handicap. Ce qui l’aurait placé parmi les meilleures performances de la saison. C’est Scotsnog qui détient la meilleure marque 2017 avec 1.23.56 devant Beat The Retreat (1.23.91) et Black Tractor (1.23.96). Ce sont d’ailleurs les seuls vainqueurs à avoir réussi moins de 1.24.00 sur notre turf depuis le début de l’année. Si on utilise ce même calcul, on arrive à la conclusion qu’Ice Run a répété sa dernière course même si son deuxième succès a été plus laborieux. L’alezan de Patrick Merven a bouclé les 1365m en 1.23.53, soit un chrono supérieur de 0.01.47 à celui qu’il avait réussi sur ce même parcours, mais sans les false rails lors de la 23e journée.

Split The Breeze termine en 35.59

Vu l’allure relavivement modérée de Nordic Warrior sur la partie initiale, on s’attendait que les chevaux engagés dans la cinquième épreuve terminent en trombe. Effectivement, seul Ernie, qui a hérité d’un parcours compliqué en épaisseur, a enregistré plus de 37 secondes sur les derniers 600m traditionnels. Nation Builder a démontré ses limites à ce niveau, terminant en 0.36.15, tandis que le vainqueur a réalisé 0.36.00 sur la partie qui nous intéresse. Les cinq autres partants ont terminé en moins de 36 secondes. Le plus percutant se nomme Split The Breeze qui a été crédité de 0.35.59 pour avoir refait 2.40L entre le poteau des 600m et le but, mais il s’est contenté de la cinquième place à 4.20L du vainqueur. Scotsnog a conclu en 0.35.63 pour compléter le podium devant One Cool Dude (0.35.80). On retiendra que parmi les 8 vainqueurs de la journée, seul Secret Idea a été crédité du meilleur finish dans sa course. Il a réalisé 0.36.34 à cette occasion. Marine Sky sera, lui, cité comme celui qui a refait le plus de terrain sur le meneur sur les derniers 600m traditionnels. Toujours huitième à 6.65L sur la tête de la première course au poteau des 600m, il a rattrapé 5.60L jusqu’au but, mais il s’est contenté de la quatrième place à 1.05L du vainqueur. Antwerp s’est également fait remarquer par sa belle fin de course dans la quatrième épreuve. Il a comblé 5.10L sur Ice Run sur la partie qui nous intéresse.