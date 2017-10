The Tripster qui résiste à Prince Of Thieves pour causer l’une des plus grosses surprises du week-end. Et là, il faut saluer Swapneel Rama, qui a pu monter son cheval à la perfection et conserver suffisamment de ressources pour toucher le but en premier. C’était la première victoire de Simon Jones dans une épreuve principale et il faut le féliciter pour ce succès. Qui aurait cru que The Tripster aurait réalisé le bout en bout ? On se souvient que lors de son dernier engagement avec l’apprenti Allyhosain sur le dos, il s’était montré bien ardent et avait terminé à la peine. Pour que ce cheval ait toutes les chances de son côté, il fallait qu’il ne soit pas bousculé au départ. C’est ce qu’a fait Swapneel Rama, qui l’a laissé tranquillement se porter en tête de la course.

En jetant un coup d’œil sur les temps fractionnés, on se rend compte que la course n’a pas été lancée sur un tempo élevé dans les premiers 400m, un peu à la manière de Nordic Warrior. Fort de sa légère charge, The Tripster a tenté le tout pour le tout dans le dernier kilomètre. On a vu Steven Arnold tout faire pour que Captain Magpie soit condamné à l’extérieur, alors que Prince Of Thieves suivait tranquillement à l’intérieur du cheval de Rameshwar Gujadhur, lui aussi. À 350m de l’arrivée, Prince Of Thieves est passé à la vitesse supérieure et on a vu Kremlin Captain accuser le coup. On s’est dit à ce moment-là que Prince Of Thieves aurait facilement pris la mesure de The Tripster. Ce dernier s’est toutefois montré bien résistant et a tenu tête à son challenger jusqu’au but. On pense que si Rye Joorawon était en selle à la place de Nishal Teeha, Prince Of Thieves aurait fait la différence.

Elite Class a réalisé un bon retour en prenant la troisième place. Lui aussi a donné l’impression de pouvoir lutter pour la victoire avant de s’avouer vaincu. Le grand perdant n’est autre que Kremlin Captain. On peut penser qu’il avait besoin de cette course après un long repos. Mais on sait également qu’il n’est plus aussi sain qu’il ne l’a été auparavant. On penchera plutôt pour la seconde hypothèse pour avancer qu’il lui sera difficile de tenir la gageure et devrait sans doute être retiré de la compétition. Du reste, il est retourné avec une boiterie. Captain Magpie a terminé à la traîne sans raison apparente. Silver Bluff a pris la quatrième place, loin derrière les deux premiers à l’arrivée. Quant à Alpha Pegasi et Thrust, ils ont confirmé qu’ils n’ont pas leur place à ce niveau, comme cela avait le cas pour Nation Builder et autres dans l’épreuve précédente. À noter qu’Alpha Pegasi a saigné.

LES AUTRES COURSES

Faute d’une razzia, Merven se contente d’un doublé

1. Petite surprise à l’arrivée de la première course avec la victoire de l’outsider Spin A Coin (Rs 2 700). Cette épreuve semblait taillée sur mesure pour Bridegroom Bertie, qui a eu l’occasion d’imposer son rythme sans être inquiété. Cependant, le cheval a quelque peu versé et son jockey a été débalancé à un moment important et il n’a pu bien l’amener dans les derniers mètres. Lividus termine deuxième et confirme ses bonnes dispositions. Pour en revenir à Spin A Coin, tout porte à croire que son petit passage au bord de la mer lui a été bénéfique. Le fait qu’il ait pu bien se placer dans le dos d’un adversaire l’a bien aidé, alors qu’avec un numéro dix à l’extérieur, les choses ne s’annonçaient pas faciles. Marine Sky est venu compléter le quarté. Montante, le favori, n’a pas eu le même rendement en fin de parcours. La raison peut venir du fait qu’il a suivi plus proche de la tête de la course. Bonne performance de la part de Havana Breeze, qui s’est bien amélioré avec l’apport des œillères.

2. Patrick Merven n’a pas eu de chance une nouvelle fois. Son favori Gold Medalist s’est fait rattraper dans les derniers mètres par Secret Idea. Il ne serait pas faux de dire que Gold Medalist aurait pu l’emporter si Imran Chisty avait attendu quelque peu avant de lui demander de produire son effort. En effet, si on regarde la course de plus près, on trouve que le tempo était assez élevé dans la partie initiale, avec Euroklidon qui s’était positionné sur l’arrière-main de Gold Medalist. Les temps fractionnés de la course sont là pour le confirmer. On ne comprend pas trop pourquoi la cravache indienne s’est empressée dans l’emballage final. Ce qui a fait que sa monture a faibli et n’a pu contenir l’attaque de Secret Idea qui a, lui, été patiemment piloté par Ioannis Poullis. Pour Chandradutt Daby, qui n’avait qu’un seul engagé au cours de la journée, c’était la grande joie à l’issue de la course. On retiendra aussi la bonne performance d’Anton Ruskin, qui s’est bien amélioré par rapport à ses dernières sorties. Par contre, St Arnault et Gondwana ont été décevants.

3. On attendait tous Seeking The Dream, mais c’est Seven League Boots qui a une nouvelle fois dominé son compagnon de box. Patrick Merven a accueilli ce succès avec humour, dans le sens où tout l’entourage a eu tort en pensant que Seeking The Dream allait l’emporter. Force est de constater que Seven League Boots a démontré qu’il avait du cœur et qu’il peut démarrer de loin. Seeking The Dream n’a jamais donné l’impression qu’il pouvait avoir le dessus dans la ligne droite finale. Emblem Royale a eu tout le loisir de courir à son rythme, mais il n’était pas assez bon pour tenir jusqu’au bout. Heart Of Darkness n’a pas d’excuse. Il était tout le temps bien placé dans le parcours et n’a pas accéléré. Declarator a été bien décevant. Déjà après quelques mètres de course, on l’a trouvé en difficulté et il s’est effacé au fil de la course pour terminer bon dernier. Seven Ocean, lui, s’est montré quelque peu ardent dans la partie initiale, ce qui a pu avoir un effet sur son accélération finale.

4. Ice Run a été exact au rendez-vous pour offrir à Patrick Merven son doublé de la journée. Cependant, la victoire a été plus difficile pour l’alezan, dont le poursuivant le plus proche s’est retrouvé à un peu plus d’une demi-longueur, alors qu’il avait relégué son second un peu moins de 4L la dernière fois. Les regards étaient rivés sur le départ pour savoir qui allait se retrouver en tête. Il n’y a cependant pas eu de suspense car Ice Run s’est montré le plus véloce. On s’est dit à cet instant qu’il aurait été difficile à battre. Data Controller et Evergreen se sont quelque peu rapprochés dans la descente. Mais vu le tempo imposé par Ice Run, ils n’ont pu continuer sur leur lancée. Tous les autres poursuivants, sauf Plain Of Wisdom, ont paru dans le rouge à l’amorce du dernier tournant. À 150m de l’arrivée, on était certain qu’Ice Run n’aurait pas été battu en dépit de la remontée de Plain Of Wisdom. Antwerp, quelque peu pris de vitesse dans la partie initiale, a bien terminé pour accrocher le deuxième accessit devant Evergreen.

5. Revoilà Nordic Warrior qui, cette fois, n’a pas été rattrapé pour renouer avec le succès et signer sa première victoire 2017. L’intérêt de cette course se situait au départ pour voir comment se dérouleraient les premiers 200m. Pour forcer Nordic Warrior à sortir de son pas, il fallait que l’un d’entre One Cool Dude, Scotsnog ou encore Chosen Dash tente quelque chose. Mais il n’en a rien été. Scotsnog n’a pas eu une bonne mise en action. One Cool Dude s’est contenté de conserver l’avantage de la corde, alors que Chosen Dash s’est retrouvé avec le nez au vent. Ernie a aussi essayé de trouver une bonne position. Cependant, il s’est retrouvé en troisième épaisseur durant toute la course et a terminé bon dernier. Seul en tête, Nordic Warrior a pu imposer son tempo avant d’accélérer. Derrière, on a tout essayé pour le reprendre, mais en vain. Le meilleur finish est à mettre à l’actif de Scotsnog, qui profitera sûrement de cette mise en jambes en vue de la Coupe d’Or. Chosen Dash s’est bien défendu avec un premier accessit à la clé. One Cool Dude a un peu déçu. Il se peut qu’il ait suivi de trop près, mais tout porte à croire qu’il a été gêné par une boiterie. Reim, Split The Breeze et Nation Builder ont confirmé qu’ils n’ont pas leur place dans ce lot.

7. C’est à une vraie mascarade qu’on a assisté lors de la victoire de Five Star Rock. Cela fait longtemps qu’on n’a pas vu une course laisser un mauvais goût. Avant l’épreuve, la question que beaucoup de turfistes se posaient était si Five Star Rock aurait pu s’élancer en tête vu la présence de Streetbouncer à son intérieur. Si dans un premier temps Streetbouncer s’est retrouvé devant, son jockey n’a pris aucune initiative pour qu’il conserve la tête. On ne dit pas qu’il l’a repris, mais il s’est laissé déborder par Five Star Rock sans forcer ce dernier à travailler. La course était alors jouée, d’autant que Five Star Rock s’est contenté de courir à son rythme et accélérer progressivement dans les derniers 600m. Sir Earl Grey n’y a vu que du feu dans l’emballage final et a dû se contenter de la deuxième place. Streetbouncer a conservé la troisième place face à Burg. Winter Is Coming a démontré un peu de pas avant de s’effacer. Pour en revenir à Streetbouncer, qu’on ne vienne pas dire que le parcours était trop long et c’est pour cette raison qu’il a été décidé de ne pas aller en tête. On pourrait se demander pourquoi insister sur 1500m et penser que ce cheval peut gagner sur ce parcours en venant de l’arrière. On ne devrait pas prendre les turfistes pour des imbéciles.

8. Chap Trap de bout en bout. C’était la tactique favorite de la 28e journée, la cinquième d’affilée. Ceux qui pensaient que Magic Jay aurait dirigé les opérations ont été pris à défaut par Steven Arnold, qui n’a laissé le soin à personne de dicter le rythme. Pour mettre tout du côté de sa monture, il lui a demandé d’accélérer franchement dès l’entame de la descente, avant de souffler et accélérer à nouveau. Ceux qui ont essayé de suivre le leader de près ont manqué de punch dans l’emballage final. Le danger est venu de l’arrière avec Red China, qui a sorti un bel effort pour venir échouer à une demi-longueur. Steven Arnold pouvait pousser un « ouf ! » de soulagement, car Chap Trap lui a permis de sauver son week-end. D’un autre côté, il prenait seul la tête au classement des jockeys avec 18 victoires. Le troisième a été Social Network, qui s’est bien défendu en dépit du fait d’avoir changé de ligne. La quatrième place est revenue à Gstaad, qui a devancé Major Jay d’un nez.