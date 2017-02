HENNESSY PARK HOTEL : Le Huawei Mate 9 lancé à Maurice

Le Mate 9, nouveau modèle de Huawei, a été lancé le 8 février au Hennessy Park Hotel, à Ébène. Équipé de nouvelles technologies, ce smartphone est décrit par ces promoteurs comme une « révolution dans le monde de la technologie ». Le lancement s’est tenu en présence de Harvin Appadoo, Regional Strategic Director de Huawei, et Amit Shah, directeur d'AURS.

« En mettant au point le modèle Mate 9, nous avons commencé par répondre à une question très simple : comment pouvons-nous améliorer tous les aspects de l’expérience de l’utilisateur sur un smartphone ? » a expliqué Harvin Appadoo lors du lancement du nouveau modèle de Huawei le 8 février au Hennessy Park Hotel, à Ébène. La série Mate, qui est désormais disponible à Maurice, offre à ces utilisateurs une expérience Android innovante à travers des performances de calculs ultrarapides, une technologie de recharge et une nouvelle interface utilisateur, selon Harvin Appadoo. « Nous savons que pour les utilisateurs professionnels d’aujourd’hui, le fait de disposer d’un smartphone rapide et pratique n’est qu’un début. Ils misent aussi sur un beau design et des fonctionnalités intuitives. C’est pour cette raison que nous avons créé le Mate 9, qui est à la pointe de l’innovation, tant sur le plan matériel que logiciel. Avec le Mate 9, nous sommes en mesure de proposer un smartphone parfaitement innovant de par ses performances et son design. »

Selon les promoteurs de la marque, les principales caractéristiques du Mate 9 sont le Kirin 960, un processeur de smartphone très puissant, la technologie « SuperCharge », qui assure une charge quotidienne en 20 minutes, la deuxième génération de double objectif photo conçue avec Leica, avec zoom optique hybride X2, un capteur RGB de 12 Mpix et un capteur monochrome de 20 Mpix, et une interface intuitive, EMUI 5.0, qui permet d’atteindre plus de 50% des fonctions en seulement deux clics.