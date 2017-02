HENNESSY PARK HOTEL - ICAEW : Deuxième édition de la Student Academy

La branche mauricienne de l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) a organisé en début de semaine, au Hennessy Park Hotel, à Ébène, la 2e édition de la Student Academy, une initiative visant à permettre aux étudiants de 3e année en finances et comptabilité de mettre en pratique, à travers des études de cas, les théories apprises pendant leurs cours.

Cette nouvelle édition de la Student Academy a réuni des étudiants de l'Université de Maurice, de l'Université de Technologie et du Charles Telfair Institute. Elle a permis aux participants de faire face à des situations réelles afin qu'ils puissent avoir un véritable aperçu du monde des affaires. « Shaping leaders of tomorrow » était le thème de cette rencontre, où les étudiants ont pu faire montre de leur créativité et de leur compréhension des “business analytics”.

« Nous savons que, sur le marché mondial hautement concurrentiel, les employeurs recherchent des diplômés avec de vastes connaissances ainsi que de bonnes compétences en communication, commerce et pouvant travailler en équipe. Nous espérons qu’en permettant à ces étudiants d’acquérir et d’élargir leurs compétences dans un environnement compétitif, mais convivial, nous leur donnons les moyens de bien se préparer pour l’avenir », a déclaré Jonathan Worrell, ICAEW Senior Business Development Manager, responsable de la branche mauricienne. Ce dernier s'est dit « impressionné » par le niveau des participants, leur proactivité et leur désir de progresser.

Du côté des participants également, l'édition de la Student Academy a été qualifiée de session de travail très « enrichissante ». Une étudiante explique : « Nous avons appris l’importance de travailler en équipe, ce qui nous a permis d’élargir notre réseau avec les nouvelles rencontres faites pendant la séance. Nous n’avons pas souvent l’opportunité de participer à ce genre d’atelier avec les étudiants d’autres établissements. C’est définitivement une expérience à renouveler. Il est important pour nous, en tant qu’étudiants et futurs leaders dans les entreprises, de bien comprendre les différents aspects qui permettent de prendre de bonnes décisions et d’être prompts à réagir dans un environnement économique mondial complexe. Un leadership éthique est essentiel pour le futur des entreprises mauriciennes. »

Notons que l’ICAEW a été établi en 1880 et qu'il compte aujourd’hui plus de 145 000 adhérents dans le monde. L’ICAEW est membre fondateur du Chartered Accountants Worldwide et de la Global Accounting Alliance.