Un heureux événement embarrassant pour un député de la majorité

Un backbencher de la majorité, qui entretient une relation hors de l’ordinaire avec l’une de ses mandantes, fait face à une situation des plus embarrassantes. La femme attend un heureux événement. Mais l’époux légitime a consigné une déposition au poste de police de la localité pour affirmer qu’il n’en est pour rien dans cette affaire et qu’il faut passer voir du côté du CAB Office de la localité. Depuis que la nouvelle de la déposition s’est propagée comme une traînée de poudre dans la région, le député, pourtant un ténor, ne sait plus où mettre la tête pour donner de la voix…

Air Corridor : la claque sonore administrée de Singapour

Les derniers commentaires au sujet de l’Air Corridor entre Singapour et Maurice qui fête son premier anniversaire, ne vont pas plaire aux promoteurs locaux. Le Chief Analyst au Centre for Aviation de Singapour, Brendan Sobie, soutient dans la presse que « Mauritius being a very small local market, the proposed air corridor between the two countries will not have a major impact on Changi Airport or Singapopre overall ».

Poussant plus loin son analyse, cet expert remue le couteau dans la plaie en ajoutant que « the potential upside for any of the Singapore-based carriers is actually very small, which perhaps explained why you have not seen the Singapore-based carriers rushing to cooperate with Air Mauritius. And why there have not been much of any development with this air corridor concert over the first year or so ».Pour conclure, il avance que « in Singapore, the air corridor is a misnomer – virtually no one heard about it ».

Une Madam Cotomili en herbe à la CWA

La situation à la Central Water Authority risque de déborder à tout moment même en cette période où le niveau des réservoirs est encore à son bas niveau. Une Madam Cotomili en herbe avec des allocations spéciales de Rs 18 000 par mois fait parler d’elle à tous les échelons de ce corps para-étatique. Aux dernières nouvelles, une pétition circule en vue de collecter des signatures pour réclamer le départ du Chief Executive Officer sur la base de graves allégations et dénonciations contre son style de gestion. Dans les milieux syndicaux, on n’hésite pas à soutenir que tôt ou tard, le recours à un Sit-In n’est pas à écarter pour dénoncer l’impunité qui règne à la CWA…

Le député Facebook se fait ramasser le Mercredi des Cendres

Un député de la majorité, qui cultive la vilaine habitude de mettre toutes ses activités sur sa page Facebook, a passé un mauvais quart d’heure lors des célébrations du Mercredi des Cendres. Il ne rate aucune sortie ou action politique et le tout assorti de photos. Par charité, on lui a fait comprendre que cela ne sert à rien d’exploiter numériquement la misère ou encore les malheurs de ses mandants et que dans ce genre de situation, la modestie et la retenue rapportent de plus gros dividendes que les Likes de Facebook

Quand le CID espionne la police

Situation digne d’un épisode de flics en délire, vendredi dernier, lors de la conférence de presse du Police Officers Solidarity Union. Cette conférence s’est tenue au centre Marie Reine de la Paix parce que les Casernes centrales ont refusé de céder un local au syndicat. Juste avant le début de la conférence de presse, les membres du syndicat ont remarqué la présence dans la salle de trois membres du CID. Interrogés sur les raisons de leur présence, ils ont prétendu qu’ils étaient venus “écouter” la conférence de presse. Les membres du syndicat ont demandé aux membres du CID, visiblement en service commandé, de vider les lieux avant d’être dénoncés à la presse. Selon les membres du syndicat, les membres du CID avaient été envoyés pour faire un compte rendu détaillé des propos tenus lors de la conférence de presse et essayer d’intimider les syndicalistes. Le syndicat a promis d’envoyer un courrier au gouvernement pour dénoncer cette tentative du CID d’espionner des policiers.