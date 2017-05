« Que de lointains souvenirs… Je suis revenu quelques fois sur les lieux où je les avais vécus et alors, à part le ciel, je n’ai (presque) rien reconnu ». L’emploi d’autres mots n’aurait très probablement pas su créer chez le lecteur ce sentiment d’une profonde nostalgie, lui faisant regretter de ne pas être né suffisamment tôt pour avoir connu l’île Maurice des plaisirs simples et du raffinement.

Dans son récit autobiographique, « Hier encore… Souvenirs et anecdotes », Karl Mülnier assure le rôle du parfait Grand-père, celui que nous aurions tous aimé avoir eu, ou qui nous manque trop souvent, transmettant avec la simplicité qu’est la sienne son vécu et partageant avec beaucoup de générosité son album personnel d’images, toutes plus riches les unes que les autres, toutes uniques.

De l’ambiance de la petite boutique chinoise dite « Boutique Casquette », centre d’approvisionnement incontournable des habitants de Rose-Hill, à celle de la boulangerie « L’Hoste », intemporelle et ayant « certainement participé à la vie du quartier en fournissant son traditionnel Pain Maison » depuis les débuts de la colonisation au XVIIIe siècle, en passant par des salles de théâtre pleines de personnes élégantes au langage soutenu, par la luminosité des étoiles suffisante à éclairer une route plongée dans les abysses et par l’apparition de la radio, l’auteur nous transporte au travers d’un usage maitrisé de la métaphore dans un passé qu’il avait jadis conjugué au présent.

Qui de ma génération peut aujourd’hui se vanter d’être un jour parti à l’aventure dans une forêt mauricienne, jugée dense et inhospitalière par l’aventurier en herbe, mais créant le frisson de l’égarement définitif bien que sans réel danger ? Qui de la génération de mes enfants pourra transmettre autre souvenir que celui du dernier iPhone ou de la dernière console, du dernier centre commercial bâti et constituant le terrain de jeu des « temps modernes » ?

« Hier encore… Souvenirs et anecdotes » constitue l’une de ces œuvres exceptionnelles, parvenant sans trop d’artifices à ramener le lecteur à l’essentiel, à lui faire découvrir des ambiances et des parfums du passé, à lui faire envier l’auteur ou regretter de ne pas l’avoir eu comme ami et, surtout, à créer chez lui l’envie de voir s’arrêter le temps de peur de voir cette époque ‘révolue’ disparaître à jamais de la mémoire collective.