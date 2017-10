HIER À GRAND-BASSIN : Importante affluence au dévoilement de la statue de Durga

Des milliers de Mauriciens de différentes couches sociales et confessions religieuses se sont rendus durant le week-end à Grand-Bassin dans le cadre du dévoilement de la plus grande statue de la déesse Durga. Des prêtres indiens et mauriciens ont récité des hymnes védiques et ont procédé à une multitude d’offrandes pour insuffler la vie à la statue de 108 pieds de la déesse. Durga veillera désormais sur les dévots, à quelques mètres de la statue de Mangal Mahadev.

Les rituels organisés par la Mangal Mahadev Shakti Swaroopa Association (MMSSA), dont le président est Anil Bachoo, ont débuté samedi par des chants de dévotion, des chorégraphies et représentations théâtrales en bhojpuri, hindi, tamil, marathi et télougou. Ce Mataraniki Jagaran a attiré la grande foule, qui a pu assister à de grands rites d’offrandes et d’invocations à Durga, la mère de l’Univers. Des prêtres ont interprété des hymnes védiques en l’honneur à la déesse et d’autres divinités hindoues.

Anil Bachoo a, dans son discours, affirmé que malgré les difficultés encourues avant de compléter le projet initié en 2011, c’est grâce à la force divine (Shakti) que le projet, qui lui est cher, a été matérialisé. « Dieu donne toujours l’occasion à ceux qui sont tombés de se relever et d’enlever les obstacles de la vie », a-t-il affirmé. Il a ensuite raconté l’histoire de Duryodhan et de Yudisttir, l’un incarnant le mal et l’autre la bonté et la générosité.

Le prêtre venu d’Inde a trouvé que Maurice et Haridwar, lieu sacré de la Grande Péninsule, se ressemblent au niveau de la ferveur démontrée par les dévots. « C’est un pays sacré », a-t-il soutenu, tout en souhaitant que le 1er octobre soit annuellement consacré à la dévotion de Durga.

Cette cérémonie religieuse s’est déroulée en présence du leader du PTr, Navin Ramgoolam, et son épouse Veena, ainsi que plusieurs anciens ministres, dont Mireille Martin, Rajesh Jeetah, Lormesh Bundhoo et Mookhesswur Choonee. Du côté de l’opposition toujours, on a noté la présence d’Alan Ganoo, président du Mouvement patriotique, et de Dan Baboo, élu du PMSD. Présence remarquée également de Navin Unoop, de Voice of Hindu, du président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, Rajendrah Ramdhean, et du président de la Hindu House, Girish Dabeesing.