Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a réitéré hier soir la détermination de son ministère et du gouvernement d’assurer une prompte exécution des mesures et projets annoncés dans le budget 2016-2017 et que les résultats recherchés à cet effet soient obtenus. C’était lors du « SBM Budget Talk » organisé à la Cyber Tower 1 par la SBM Holdings Ltd et auquel avaient été conviés des opérateurs économiques, des dirigeants d’institutions régulatrices, des professionnels de la finance et des étudiants. Parlant du marché du travail, Pravind Jugnauth a fait ressortir que le déséquilibre entre l’offre et la demande constitue une contrainte sérieuse qu’il faudra régler impérativement.

La préparation du budget 2016-2017, a déclaré d’emblée le Grand argentier, a été un défi majeur compte tenu de l’incertitude planant sur l’économie globale, la nécessité pour le gouvernement de se défaire de certaines pratiques passées, du « fiscal space » (marge de manœuvre budgétaire) limité et du besoin de définir l’orientation future de notre économie. « Le gouvernement ne peut tout faire seul. Pour créer une nouvelle ère de développement, il faut l’engagement de tout le monde, qu’on soit un opérateur économique, un acteur du développement social ou qu’on soit concerné par les questions touchant à l’environnement », a dit Pravind Jugnauth. Ce dernier a soutenu que le budget 2016-2017 offre le support nécessaire pour que les entreprises puissent développer leurs activités, qu’elles soient des PME, des start-up, des industries tournées vers le marché local ou l’exportation, des entreprises intéressées au développement des services digitaux, de l’économie bleue ou à l’approfondissement de la stratégie africaine de Maurice.

Le ministre des Finances a souligné qu’il a agi sur plusieurs fronts dont la facilitation des affaires, l’accès aux finances, les incitations fiscales et la promotion de la technologie et de l’innovation. Il reconnaît, cependant, que le déséquilibre entre l’offre et la demande au niveau du marché du travail représente une sérieuse contrainte à l’investissement. « We expect businesses to provide more on-the-job training », a déclaré Pravind Jugnauth qui a, dans la foulée, appelé les institutions de formation tertiaire à faire plus d’efforts pour s’assurer que la formation dispensée aux jeunes permette à ces derniers de satisfaire les attentes des employeurs potentiels. Aux jeunes, le ministre a demandé « a more positive attitude » et un réel engagement à rehausser le niveau de leurs compétences.

Le Grand argentier a eu l’opportunité d’écouter des interventions de plusieurs opérateurs économiques sur divers aspects du budget 2016-2017 : Marie France Chmary-Samy, présidente de l’Association mauricienne des femmes chefs d’entreprise (AMFCE) et Ginette Anaudin, ancienne présidente de l’AMFCE sur le secteur PME, Vidia Moonegan, Managing Director de Ceridian, Prakash Padduruth, directeur d’EON Reality et Christopher Rainer, Managing Director de Marideal, sur le secteur des TIC, Jacques d’Unienville, CEO d’Omnicane, Sylvain Oxenham, président de l’Association of Mauritian Manufacturers, Sarwar Joonas, Managing Director du groupe Joonas, sur les autres piliers de l’économie mauricienne.

Les représentantes de l’AMFCE ont plaidé pour un soutien accru (financier, technique et institutionnel) aux femmes qui veulent développer une entreprise. Les opérateurs du secteur des TIC ont affirmé que les opportunités de développement dans ce secteur et d’une contribution accrue à l’économie nationale sont multiples mais qu’il faut aussi veiller à la formation de la main-d’œuvre. Le président de l’AMM a, pour sa part, soutenu qu’il faut tout mettre en œuvre pour que le secteur manufacturier local puisse accroître sa contribution à l’économie alors que Jacques d’Unienville est d’avis que Maurice peut devenir un « sugar hub » pour le marché africain.