HIER SOIR À PHOENIX : Célébration du Krishna Janmashtami dans la dévotion

Une grosse foule s'est déplacée hier soir au Sri Sri Radha Golokananda à Phoenix pour la célébration du Krishna Janmashtami (la naissance du Dieu Krishna). Les célébrations ont débuté à 18h pour prendre fin aux petites heures du matin. Elles ont atteint leur apogée à minuit lorsque les dévots ont bercé la statuette de Krishna se trouva dans une julna (balançoire).

Les prêtres ont axé leurs discours sur les Vedas et les Bhagavad Gita, livre sacré dont les enseignements ont conservé toute leur pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Dès 18h hier, les aires de stationnement autour du centre spirituel étaient bondées. Une véritable masse humaine se trouvait sous les différentes salles vertes érigées en cette occasion. Les dévots ont dans l'ordre et la discipline convergé vers le sanctuaire; des prêtres débordés gardaient tout de même le sourire et distribuaient des prasad aux fidèles. Les dévots n'avaient pas le temps de s'ennuyer car sous les marquises se déroulaient des causeries ainsi que des chants pieux entonnés par différents groupes.

Les différents orateurs ont déclaré que Dieu Krishna est apparu sur Terre en vue de mettre fin aux atrocités pour protéger le dévot et rétablir la religion.

Les dévots ont été invités à un dîner avec entre autres, du riz, du ti-puri, du kofta et un curry de chou-fleur.