À HIGHLANDS SAMEDI : Soodhun annonce une lutte sans merci contre la drogue

Le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun a renouvelé samedi la volonté du gouvernement de mener une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue. Il procédait à l’ouverture d’une foire organisée par la Ashraful Youth Association, dont les recettes seront utilisées pour venir en aide aux familles pauvres de la région de Highlands.

Le VPM, qui a fait un don de Rs 50 000 à l’association, a rendu hommage aux jeunes pour leur initiative et les a encouragés à poursuivre sur cette voie. Il a également évoqué l’étendue du problème de la drogue dans la circonscription de Vacoas-Phoenix dont à Highlands et a fait mention des efforts faits par le gouvernement pour combattre ce fléau. Il a expliqué qu’il accorde une grande importance à la lutte contre la drogue dans sa circonscription et a annoncé que dès aujourd’hui il aura une session de travail avec l’ADSU pour discuter des mesures à prendre dans la région. S’agissant des problèmes rencontrés dans la région, il a annoncé que des travaux de tout-à-l’égout seront entrepris prochainement afin d’éliminer les inconvénients causés par le débordement du système de tout-à-l’égout pour les habitants de la région.

Malgré le temps capricieux et pluvieux prévalant durant le week-end, la foire a attiré une bonne foule qui a profité des occasions offertes par les marchands présents, notamment pour les vêtements, la vaisselle aussi qu’une grande variété de produits alimentaires.