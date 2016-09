HINDI DIWAS LE 14 SEPTEMBRE : Résolutions fermes à prendre en faveur de la langue hindi

Chaque année, nous célébrons la Hindi Diwas le 14 septembre. Pourquoi le 14 septembre, date historique pour la langue hindi?

Tout commence le 12 septembre 1949; des débats eurent lieu au parlement indien concernant la reconnaissance du hindi comme langue officielle. Le Premier ministre d'alors, le Pt. J.Nehru, un des intervenants, avait salué le rôle de la langue hindi pour promouvoir l’unité nationale. Les débats prirent fin le 14 septembre 1949. Le hindi devint ainsi la langue officielle au sein du Parlement indien mais dans la pratique l'anglais avait une prédominance sur le hindi dans plusieurs domaines. C’est ainsi que la Hindi Diwas est célébrée le 14 septembre de chaque année.

La langue hindi a franchi bien des frontières pour atterrir dans d'innombrables régions du monde, dont Maurice, l'Afrique du Sud, Surinam, Trinité-et-Tobago. Le hindi est une des langues les plus parlées dans le monde; elle est la langue maternelle d'environ 200 millions de personnes et constitue la deuxième langue pour plus de 300 millions de locuteurs.

À Maurice, la langue hindi est enseignée dans des baïtka, et aux cycles primaire, secondaire et tertiaire. Les différents gouvernements ont tous soutenu l'enseignement des langues ancestrales. Le résultat est clair. Environ 7000 élèves prennent part aux examens de hindi au niveau du CPE; quelque 2000 pour le School Certificate et environ 500 au niveau du HSC. C'est encourageant mais on aurait pu accomplir davantage.

Le Hindi Diwas est une opportunité de rendre hommage à Sir S. Ramgoolam, au Prof. B.Bissoondoyal, à Manilal Doctor, au Prof. Ramprakash, à S. Tengur et à tous ceux qui ont lutté pour promouvoir le hindi à leur facon, sans oublier la contribution du mouvement Arya Samaj et le Hindi Pracharini Sabha.

Plusieurs institutions avec des objectifs bien précis ont été mises sur pied pour assurer la survie du hindi – le Mahatma Gandhi Institute, la Hindi Speaking Union et le World Hindi Secretariat entre autres. Chaque institution dispose d'un calendrier d'activités. Cependant, il est temps de se lancer dans une réflexion profonde et de venir avec de nouvelles idées.

Il est malheureux que certains parents fuient leurs responsabilités. Ceux-ci donnent l'impression d'être les grands défenseurs de la langue alors qu'ils n'encouragent jamais leurs enfants à étudier la langue hindi. Quelle hypocrisie!

Le ministère de l'Éducation est l'acteur principal pour la promotion du hindi à Maurice. Le ministère doit revoir certaines choses avant que la situation ne se détériore;

(a) Le nombre d'élèves dans les baïtkas a chuté considérablement. La proportion élève/enseignant exigée par le ministère cause un problème dans certains cas. Il faut revoir les conditions afin d'encourager les baïtkas dans leurs missions.

(b) les manuels scolaires au niveau secondaire sont truffés de fautes? Ces manuels n'ont pas été révisés depuis quelques années.

(c) la combinaison des matières au niveau du SC et HSC dans certains cas se fait aux dépens de la langue hindi. Le ministère doit s'assurer que les élèves ne soient pas penalisés.

(d) Il y a un manque total de supervision quant à l'enseignement du hindi au cycle secondaire. Dans la plupart des cas, personne au collège ou au ministère ne conseille l'enseignant ou n'aide à résoudre ses problèmes pédagogiques. Il est seul à bord. Si l'enseignant procède d'une mauvaise manière, il risque de le faire longtemps...en toute innocence.

Beaucoup de langues sont mortes et je ne voudrais pas que ce soit le cas pour le hindi. Cela requiert un peu de volonté de la part de tous ceux qui affectionnent cette langue. Il est temps de prendre des résolutions fermes pour son avancement.