HIPPISME - 7E JOURNÉE : Journée annulée, Prince Of Thieves testé positif

Les conditions climatiques exécrables prévalant sur toute l’île ces derniers jours ont contraint le Mauritius Turf Club d’annuler la 7e journée de courses prévue samedi. Dans la foulée, Prince Of Thieves, favori de la première manche du championnat des 4-ans qui constituait l’épreuve principale, a été testé positif à deux produits prohibés.

De source proche du MTC, la 8e journée, sponsorisée par Elytis et prévue le samedi 13 mai, subira des changements. Si l’épreuve des 4-ans est maintenue, il se pourrait que l’épreuve inaugurale des 3-ans se dispute une semaine seulement après, ces deux compétitions devant se terminer avant le 1er août 2017, date à laquelle tous les coursiers de l’hémisphère Sud prennent une année de plus.

Pour ce qui est du cas de Prince Of Thieves, un communiqué du MTC fait état de la présence de Betamethasone et Triamcinolone — des traces de cortisones qui sont prohibées dans les MTC Rules of Racing — dans l’urine du cheval, pris la veille (15h) de la 7e journée. L’entraîneur concerné, Gilbert Rousset, n’a pas demandé à faire une contre-analyse (échantillon B). Nous apprenons aussi que ce cas n’est pas considéré comme un dopage mais d’un traitement vétérinaire mal dosé. Une enquête est prévue demain matin par les RS.