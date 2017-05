Prince of Thieves, testé positif vendredi dernier aux Betamethasone et Triamcinolone, deux produits prohibés dans les MTC Rules of Racing, a été autorisé par le MTC à participer au Mauritius Derby Trial 2017 — reporté le week-end dernier — après avoir subi hier un elective test qui s’est avéré négatif. Ils seront donc sept à s’aligner à cette première manche du championnat des 4-ans 2017. Avec une doublure pour Prince Of Thieves, à savoir la nouvelle unité Executive Power. Ole Gunnar est l’autre nouvelle acquisition (Alain Perdrau) qui brigue ce Groupe 3 de samedi. Les autres partants sont Speed Limit (Ricky Maingard), encore invaincu sur notre turf, Ready To Attack (Ramapatee Gujdhur), Hard Day’s Night (Rameshwar Gujadhur) et Jiggery Pokery (Shirish Narang).

Les deux autres manches de cette édition des 4-ans se disputeront le samedi 10 juin (Omnicane Mauritius Guineas — Groupe 2) et le samedi 15 juillet (The F. A. M. Mauritius Derby Cup — Groupe 1).