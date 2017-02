HIPPISME - AGE MTC: Contestation sur contestation

Les contestations pleuvent en ce moment pour les élections de deux nouveaux administrateurs qui auront lieu lors de l'assemblée générale élective du Mauritius Turf Club le mardi 21 février. Un ancien membre du Mauritius Turf Club, Anil Banymandhub, conteste la candidature d'Antish Ramdhany. Il trouve que ce dernier n'a pas le droit moral de se porter candidat pour un poste d'administrateur au MTC.

« J'ai rendu mon badge de membre fin 2015 car j'étais dégoûté de la direction qu'ont pris les courses. Quand j'ai lu les journaux du week-end, je n'ai pu m'empêcher de me dire que je devrais faire quelque chose pour les courses. Il y a des centaines de familles qui aiment les courses et je suis d'avis qu'Antish Ramdhany n’a pas le droit moral de briguer le poste d'administrateur vu qu'il est poursuivi en cour pour une dette se montant à Rs 2M et qui remonte à quatre ans déjà. »

On se souvient que la Gambling Regulatory Authority (GRA) a, la semaine dernière, demandé au MTC de revoir la candidature de Frantz Merven tout en mettant l'accent sur conflit d'intérêt qui existerait vu que la compagnie de ce dernier, Merven Frères Ltd, dispose d'une licence du MTC. On avait alors trouvé que la candidature de Gilbert Merven pouvait aussi entraîner un conflit d'intérêt vu que son frère détient une licence d'entraîneur et que lui, si jamais il était élu, serait un administrateur du club.

De source bien informée, on apprend que le MTC donnera sa réponse à la GRA avant la fin de la semaine. Mais il semblerait que la candidature de Frantz Merven serait à nouveau contestée, et ce, par une compagnie qui est dirigée par un homme d'affaires proche du gambling dans les courses de chevaux.

Toujours en ce qui concerne l'AGE du MTC, Naresh Gujadhur présentera une motion visant à informer les membres du club sur la nomination des membres du panel des Racing Stewards. D'ailleurs, l'ordre du jour de cette assemblée en fait mention en ces termes : Examiner et adopter, s'il y a lieu, la motion suivante :

« This Assembly requests the Board of Administrators to consider informing the members of the Club of

(a) The modus of selection of the members of the panel of Race Meeting Stewards ;

(b) The criteria of such selection ; and

(c) Whether family, business relations or other relationship with license holders and/or owners are taken into consideration. »

Affaires à suivre.

En Australie : Cartwright suspendu pour 18 mois

Le verdict est tombé lundi dans l'affaire du jockey Josh Cartwright, qui avait été impliqué dans un incident bizarre qu’on n'avait pas encore vu sur un hippodrome. Le cavalier, qui possède aussi une licence d'entraîneur, a été suspendu pour 18 mois en tant que jockey et six mois en tant qu'entraîneur. On se souvient que Josh Cartwright avait plaidé coupable de reckless riding pour avoir dirigé sa monture vers l'extérieur, gênant deux adversaires, alors que la victoire était revenue à Murti, cheval monté par sa petite amie Anna Jordsjo. Le Chief Steward Johan Petzer a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve pour soutenir le fait que Josh Cartwright avait placé des mises sur la monture de sa petite amie.