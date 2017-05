HIPPISME - AMBIGUÏTÉ : Le MTC se propose d’amender les Rules Of Racing

Selon la contestation, les produits administrés aux chevaux ayant des problèmes de saignement le jour des courses pourraient améliorer la performance d’un cheval, ayant un effet sur le système respiratoire. Toutefois, le MTC, après avoir eu une réunion hier matin avec le Managing Director de Quantilab, Bertrand Baudot, qui a lui-même été en contact avec d’autres centres hippiques, il s’avère qu’il n’a pas été prouvé que ces produits pouvaient avoir une incidence sur le rendement d’un cheval. On a également appris que le MTC a été en contact avec la Gambling Regulatory Authority. Aussi, pour éviter toute ambiguïté sur ces deux règles, le MTC a décidé d’apporter un amendement à ses Rules Of Racing.

Ce qu’il faut savoir, c’est que les produits contre les saignements sont administrés durant la semaine et le jour des courses, depuis une quinzaine d’années. Cela pour éviter que des accidents surviennent durant une course. Il faudrait souligner qu’entre vingt et trente chevaux sont traités toutes les semaines. On se souvient qu’il y a quelques années, Simon Jones, qui était encore jockey, avait souffert d’une chute quand son cheval avait saigné. On a aussi en tête Vijay Anand Bundhoo, qui avait chuté lourdement aux environs des 600m sur un ancien cheval de l’écurie Merven.

La médication contre les saignements est prescrite par les vétérinaires qui sont licenciés par le MTC. On a aussi appris qu’aucun cheval traité n’a été trouvé positif de par le monde. Les produits qui sont concernés sont Bleed No More, Twyblid et Salvi Blood. Le MTC est d’avis que cesser tout traitement ne serait pas en faveur de l’intérêt du cheval, des courses et du public.







La Directive 4 (e)

Deadline for administration of nutrients and vitamins is 3.45 p.m, on the eve of a race meeting, paste and oral administrations 9.00 a.m on the eve of a race meeting. However, anti-bleeding treatment consisting of either “Bleed No More”, “Twyblid” or “Saliva Blood”, if prescribed by a MTC veterinary surgeon and approved by the Chief Security Officer, may be administered on race day. Such treatment shall remain consistent throughout the season.





Le règlement 194 (1)

194. (1) The following are prohibited substances:

(a) Substances capable at any time of acting on one or more than one of the following mammalian body systems.

i) the nervous system; ii) the cardiovascular system; iii) the respiratory system; iv) the digestive system; v) the urinary system; vi) the reproductive system; vii) the musculoskeletal system; viii) the blood system; ix) the immune system, except for licensed vaccines against infectious agents; x) the endocrine system:

(b) Endocrine secretions and their synthetic counterparts;

(c) Masking agents.

(d) Agents that directly or indirectly affect or manipulate gene expression.



Daby formule une demande pour Mansour

Chandradutt Daby a déposé les documents nécessaires au Mauritius Turf Club hier matin pour une demande de licence en faveur de Donavan Mansour. L’entraîneur nous a confirmé la nouvelle dans l’après-midi d’hier. On se souvient que Donavan Mansour n’avait pas obtenu de permis de travail alors qu’il était pressenti pour défendre les couleurs de Rameshwar Gujadhur en cette saison 2017. Le bureau du Premier ministre n’avait donné aucune raison pour expliquer son choix. Le Licencing Committee se réunira sans doute la semaine prochaine pour étudier cette demande avant que les démarches nécessaires soient entreprises auprès des autorités gouvernementales. On ne sait quel sera le stand du PMO à ce sujet, surtout qu’il avait déjà refusé d’accorder un permis de travail au Sud-Africain pour travailler cette saison pour le compte de Rameshwar Gujadhur.