HIPPISME - AUSTRALIE : Mise à pied pour Josh Cartwright

Josh Cartwright, une étoile montante du turf australien, a été impliquée dans un incident bizarre qu’on n’avait jamais encore vu sur un hippodrome. Cela s’est déroulé samedi dernier à Morphettville dans le sud de l’Australie. Le talentueux Catwright a été mis à pied avec effet immédiat après avoir plaidé coupable de reckless riding.

Le film de la course démontre qu’à 200m de l’arrivée, alors que le favori Murti, monté par l’apprenti norvégienne Anna Jordsjo, la petite amie de Josh Cartwright, caracolait en tête, le cavalier australien a regardé sur sa droite avant de diriger sa monture, Senior Council, en direction de deux chevaux, Go The Journey (Matthew Poon) et House Of Wax (Jason Holder), qui essayaient de rattraper le meneur. L’impact a été d’une telle violence que Jason Holden a été momentanément désarçonné. Murti a remporté la course par une demi-longueur. Go The Journey a terminé cinquième et House Of Wax septième.

Il revient que Cartwright s’était disputé dans la jockeys’ room un peu plus tôt durant la journée. À son entraîneur, il avait tout simplement déclaré que son cheval a versé sur sa droite, mais son téléphone n’a pas arrêté de sonner à son retour à son domicile.

Il est à noter que Josh Cartwright avait pénalisé d’une amende de AUS 500 pour avoir tenté de subtiliser la cravache d’un adversaire durant une épreuve. Sachez que la faute de reckless riding peut être sujette à une suspension maximale de trois mois, mais Cartwright pourrait devoir faire face à des accusations plus importantes qui entraînerait alors des sanctions plus lourdes.

Hotzen (Jeffrey Lloyd) passe

favori pour le Golden Slipper

La course la plus richement dotée pour les 2 ans à Queensland, samedi dernier, la Magic Millions 2YO Classic, est revenue à la pouliche Hotzen, pilotée par un certain Jeffrey Lloyd qui, à 55 ans, a encore fait parler de lui. Hotzen est du coup passée favorite pour l’épreuve phare The Golden Slipper qui se courra en avril à Sydney.

Jeffrey Lloyd, dont on craignait à un certain moment pour sa vie, avait eu des moments difficiles pour trouver des montes avant de se diriger vers Brisbane où la chance a tourné en sa faveur avec comme récompense le titre de jockey champion la saison dernière.

Que dire de Hotzen sinon qu’elle n’a débuté sa carrière qu’à quelques jours de Noël et s’est montré difficile à bien piloter durant tout le parcours. Elle est néanmoins parvenue à faire la différence et c’est sans doute pour cette raison que les bookmakers l’ont installée comme favorite pour le Golden Slipper.

Il faut aussi savoir que l’épreuve en 2014 avait été remportée par Nathan Berry, dont la veuve n’est nulle autre que la nièce de Nicola Lloyd, l’épouse de Jeffrey Lloyd. L’émotion était à son paroxysme quand Lloyd a reçu le Nathan Berry Medal.