HIPPISME — DOPAGE : Prince Of Thieves testé positif à deux produits prohibés

Prince Of Thieves qui était un des partants de l'épreuve phare de la septième journée, The Quantum Anniversary Mauritius Derby Trial Cup, a été trouvé positif à deux produits prohibés, le Betamethasone et le Triamcinolone Acetonide. Une enquête sera ouverte mardi 9 mai.

Dans un communiqué signé, hier, par le Chief Stipendary Steward, Stéphane de Chalain, il est établi que l'analyste de la Quantilab avait rapporté, le vendredi 5 mai, au MTC une anomalie dans l'échantillon de sang de Prince Of Thieves, récupéré le matin même. Des échantillons d'urine du cheval entraîné par Gilbert Rousset ont été pris vendredi vers 15 heures à des fins d'analyses plus approfondies à l'issue desquelles la présence de Betamethasone et de Triamcinolone Acetonide, des corticostéroïdes prohibés selon les Rules Of Racing du MTC, a été découverte.

Gilbert Rousset, l'entraîneur de Prince Of Thieves, a décliné que soit effectuée une contre analyse de l'échantillon B, qui relève de son droit selon le règlement 200 (2) (b).