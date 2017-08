HIPPISME EN APPEL : Deux sanctions annulées, Bardottier éligible pour le Maiden

Montant en sursis après avoir fait appel des sanctions prises à son égard, Jeanot Bardottier a vu deux de ses suspensions être annulées hier par le comité d’appel, lequel a aussitôt ordonné deux enquêtes de novo. Du coup, le jockey mauricien est éligible pour la journée du Maiden prévue le dimanche 3 septembre.

Contestant les suspensions pour careless riding sur Five Star Rock (18e journée) et Spin A Coin (19e journée), qui avaient valu à Bardottier deux et quatre journées respectivement, son avocat, Me Yahia Nazroo, a soulevé un point de droit lié au fait que le jockey n’a pas bénéficié d’un fair trial dans cette double enquête. C’était surtout l’argument concernant la traduction — du kreol à l’anglais — d’éléments de défense fournis par Bardottier qui a été retenu par le comité d’appel.

Soulignons que Bardottier avait écopé d'une série de suspensions. Outre Five Star Rock et Spin A Coin, le jockey a été puni sur Megamuhti (3 semaines) et Social Network (3 semaines). S’il n’a pas fait appel de la sanction sur Megamuhti, en revanche, il conteste la démarche des Racing Stewards sur Social Network.

Il est bon de savoir que les règlements concernant la careless riding autorisent tout jockey sanctionné à reporter sa suspension d’une semaine, voire de deux semaines, s’il y a une course de Groupe lors de la seconde semaine de suspension. Aussi, dans la perspective où ses suspensions seraient maintenues en appel, la saison risque de s’achever plus tôt que prévu pour Jeanot Bardottier, car les directives de la GRA stipulent que tout jockey suspendu pour plus de 12 journées au cours de la même saison ne pourra monter pour le reste de l’année.

Blow Me Away euthanasié

L’établissement Rameshwar Gujadhur a perdu un de ses meilleurs coursiers, en l’occurrence Blow Me Away, euthanasié cette semaine. Blessé dans son box, ce cheval aura contracté une laminitis, qui s’avère irrémédiable. En neuf sorties au Champ de Mars, Blow Me Away, qui est passé de C6 à C1 en deux saisons, a gagné sept fois, dont la dernière dans un Groupe 1, la Coupe du Bicentenaire du MTC le 3 juin.

Outre Blow Me Away, trois de ses compagnons de box, Viento Magico, Punters King, Corker Stalker, ont également été euthanasiés en raison d’ennuis de santé. Il en a été de même pour Cherish The Charm (Gilbert Rousset). Acuppa (Rameshwar Gujadhur) désigné Cheval de l’Année en 2011, est lui décédé au début du mois des suites d’une colique.

Un transfert est également noté cette semaine. Il s’agit de la nouvelle unité de Simon Jones, Student Grant, transférée chez Amardeep Sewdyal.