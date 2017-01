HIPPISME - EN MARGE DE LA SAISON 2016 : Le jockey Jim Byrne, 45 ans, chez Rousset

C’est finalement l’Australien Jim Byrne qui défendra les couleurs de Gilbert Rousset en 2017. Si la confirmation de Bernard Fayd’herbe à son poste avait été annoncée par l’entraîneur à la fin de la dernière saison des courses régulières, celui-ci est revenu sur sa décision fin décembre dernier. En effet, le choix s’est porté sur une cravache australienne de 45 ans qui compte plus de 1600 victoires à son actif. Du côté de Gilbert Rousset, on évoque le poids élevé du Sud-Africain (58-60 kg) pour expliquer ce changement surtout que l’Australien monte généralement à 52 kg.

Jim Byrne est originaire de Brisbane mais a aussi exercé ses talents en Corée du Sud, à Singapour et à Macau. Il a remporté en plusieurs occasions le championnat de Brisbane où il a remporté plusieurs épreuves de G 1, notamment en selle sur Adam (1999 Stradbroke), Gold Edition (2006 Ascot Vale Stakes) et Riva San (2008 Queensland Derby). On retiendra que ce jockey monte depuis l’âge de 17 ans et sa première monte a eu lieu aussi loin qu’en 1989.

On retiendra que c’est un « family man » ce qui peut expliquer sa longévité et sa force et on a aussi retenu qu’il a remporté une moyenne de 100 victoires par saison ces dernières années. Il est aussi connu sous le surnom de « Bang Bang Byrne ».

Du côté du Mauritius Turf Club, c’est l’état de la piste qui préoccupe surtout. On attend toujours l’arrivée des grosses pluies pour aider l’herbe à prendre du volume. En attendant, sachez que le training a repris à Floréal lundi, alors que l’arrivée d’une cargaison de nouvelles unités est prévue pour le 21 prochain, ce qui fait qu’ils seront environ 90 nouveaux chevaux sur place alors que d’autres arrivées sont prévues pour février et mars.

Deux nouveaux pour les champions

Après s’être offert les services d’un jockey d’expérience, Jim Byrne,

l’établissement Gilbert Rousset ne compte pas lésiner les moyens pour attaquer dans les meilleures dispositions la saison 2017. Deux nouvelles unités ont déjà débarqué dans le yard des champions, à savoir Top Of The Rock et Lee’s Star. Top Of The Rock (4-ans), compte 2 victoires, 9 placés en 19 sorties tandis que Lee’s Star (3-ans), à son palmarès une victoire (sur le polytrack) et 3 placés en 8 apparitions. La bande à Rousset a également accueilli No Resistance.

Par ailleurs, Black Gambit évolue désormais sous la coupole de Shirish Narang, Dark Avenger sous celle de Raj Ramdin, Noordhoek Ice et Do Be Snappy sont dans l’effectif de Simon Jones, tandis que Shyam Hurchand pourra compter sur Elusive Love, Captain Nero et Fleet Fox pour le nouvel exercice au Champ de Mars.

Nooresh Juglall coleader en ce début 2017

2017 s’annonce sous de meilleurs auspices pour Nooresh Juglall. Le jockey Mauricien a déjà frappé cinq fois en ce début de janvier à Kranji où il exerce. Un capital qui le place déjà dans le driving seat, aux côtés de l’Australien Glen Boss.

Rye Joorawon, le multiple champion de Maurice et recordman de victoires au Champ de Mars, meuble l’intersaison mauricienne par une pige de quelques semaines au Qatar. Il retourne reprendre son poste chez l’entraînement Maingard avant le début de la saison.

La cravache, c’est fini ?

Les courses prennent de bonnes résolutions quant à l’utilisation de la cravache en 2017. Certains pays ont même été jusqu’à interdire son utilisation en course, à savoir l’Australie (au trot attelé, en vigueur le 1er septembre prochain) et la Norvège où la cravache est complètement interdite (qu’il s’agisse du trot ou du galop). À l’aube de la réforme sur la cravache en France, le nombre de coups de cravache autorisé en course sera réduit dès le 1er février. Il passera de huit à six. « C’est un pas dans le bon sens. Cela entre parfaitement dans une logique de bien-être animal. Il faut aussi pouvoir laisser les athlètes s’exprimer sans artifices, » souligne Louis Romanet, président de la Fédération internationale des courses.

En Scandinavie, au trot, l’utilisation de la cravache est très réglementée, voire même interdite comme en Norvège le seul pays au monde qui le pratique.

Dans les autres pays, il existe de fortes restrictions et le nombre de coups de cravache varie d’un pays à l’autre. A Maurice, l’utilisation excessive du bâton, est sanctionnée par le Mauritius Turf Club.