HIPPISME—ENQUÊTES: Cinq journées de suspension pour Jeanot Bardottier

Les enquêtes de novo ordonnées dans les cas Five Star Rock (4e course de la 18e journée) et Spin A Coin (8e course de la 19e journée) se sont déroulées ce matin. Le verdict ne change pas de l'initial : le jockey Jeanot Bardottier a été suspendu pour cinq journées et a écopé de Rs 25 000 d’amende.

Pour ce qui est de sa monte sur Five Star Rock, il a été suspendu pour deux journées sous le règlement 160A (b) « When riding in a race, a jockey shall not excessively slow, reduce or check the speed of his horse, thereby causing interference directly or indirectly to any other horse in the race. » Quant à celle sur Spin A Coin, Bardottier prend trois journées fermes de suspension auxquelles s’ajoute une amende de Rs 25 000 d’amende, sous le Rule Of Racing 160A (f) « when riding in a race, a jockey shall not ride in a careless manner. »

Par ailleurs, deux barrier trials ont eu lieu ce matin au Champ de Mars. Le premier a concerné Together Forever (Simon Jones) et Wow Holiday (Patrick Merven), et l’autre Captain Rockhopper et Flower Blue (Simon Jones).