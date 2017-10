HIPPISME — FORMATION : Des apprentis jockeys aux barrier trials

La formation des apprentis jockeys sous la coupole de John Claite (ex-jockey, d’origine mauricienne, établi en Australie) continue en cette fin de saison. Lors des barrier trials mardi, on aura ainsi noté la présence sur la grande piste de quelques-uns qui n’ont jamais monté en compétition au Champ de Mars sur des chevaux qui ont été retirés des effectifs.

Bhavish Goolijur était sollicité sur Phiri E Kwatile dans le trial n°1 qui engageaient également les coursiers Buffalo Trip et Battle Ready. Ravatak avait sur le dos l’apprenti Ianish Luximon, qui a dominé le nouveau Special Secret dans le deuxième essai du matin. Atish Khoody était en selle sur Max Rapax, ex-compagnon de box d’Argun, qui l'a dominé dans le troisième essai. Les deux autres barrier trials de mardi ne concernaient pas les nouveaux apprentis jockeys.

Par ailleurs, l’assistant-entraîneur Subiraj Gujadhur a fait appel de l’amende de Rs 20 000 que lui ont infligée les Racing Stewards samedi dernier. Il a été puni pour n’avoir pas informé du changement de tactique de Beach In A Bottle (3e course). Son jockey Yashin Emamdee qui, dans le sillage, avait écopé de trois semaines de suspension par les RS mardi, a lui aussi fait appel de cette sanction.