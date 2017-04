HIPPISME - THE GAËTAN HALBWACHS CUP — B 61 (1365M) : Les feux au vert pour The Tripster

Elite Class absent et Mootahadee forfait, The Tripster possède une excellente occasion de renouer avec le succès. Confié à Swapneel Rama, il peut offrir une deuxième victoire à Simon Jones, qui enregistrerait du coup son premier succès dans une épreuve principale.

Ce qui pourrait favoriser les desseins de The Tripster, c’est qu’on ne trouve pas de chevaux rapides engagés dans la course. Certes, il y a Ryder Cup qui a retrouvé un semblant de vélocité, mais c’était sur sa fraîcheur et on ne sait s’il reproduira cette performance. Il faut aussi tenir compte qu’il n’a pu maintenir le même tempo et avait terminé sa course assez péniblement. Le parcours réduit peut être à son avantage et on devrait sans doute prendre en considération le fait qu’il est déclassé dans cette valeur. Reste à savoir s’il pourra faire la différence avec 61,5 kg sur le dos. Sur ce qu’on a pu voir à l’entraînement cette semaine, on se permet de répondre par un non catégorique.

The Tripster est plus rapide que Ryder Cup et comme ce dernier doit lui rendre 3 kg, sa tâche ne s’annonce pas facile. On peut croire qu’il ne cédera pas le commandement facilement, mais cela risque de lui être préjudiciable. The Tripster, lui, doit prendre les devants. C’est impératif pour lui d’imposer sa loi et ne pas se laisser dicter par quelqu’un d’autre. Au cas contraire, il n’aura qu’une chance infime de faire jeu égal ou faire mieux que les attentistes confirmés de l’épreuve.

Le principal danger pour The Tripster se nomme Split The Breeze, qui possède lui aussi une course dans les jambes et qui avait précédé de peu le cheval de Simon Jones la dernière fois. Il a été gardé sur sa fraîcheur et ne doit pas être trop distancé dans le parcours. Ce n’est qu’à ce prix qu’il peut espérer reprendre le meneur.

Rameshwar Gujadhur a fait confiance au duo Jolie Roger-Mr Leyend. Le premier nommé n’a couru qu’une seule fois au Champ de Mars. Soutenu au niveau des paris, il était passé à côté de la plaque. Pour nous, ce cheval a encore tout à prouver et on préfère le revoir en compétition. Mr Leyend a déjà réalisé une bonne carrière. Il est toutefois arriver à un niveau où sa marge de progression s’est bien restreinte. Les 1365m paraissent un peu sharp et il a obligatoirement besoin que le rythme soit soutenu pour qu’il puisse faire sentir sa présence en fin de parcours. Au niveau de la condition, on ne peut rien lui reprocher. Sa ligne n’a pas vraiment d’importance, même si on lui aurait préféré un meilleur numéro de corde.

Tabreek revient après sa tentative dans la Duchesse. Il donne l’impression qu’il lui faut une ou deux compétitions additionnelles et une distance plus appropriée pour faire ses preuves. Mais un accessit reste à sa portée. Alpha Pegasi n’est pas facile à cerner. On s’attendait à un bien meilleur rendement de sa part lors de sa reprise. Il avait peut-être besoin de cette course, mais on ne peut être certain de ce qu’il adviendra de son engagement.

Il reste le nouveau New Hampshire, qui n’est pas mal au niveau de la conformation. Il se pourrait qu’il ait besoin de cette course. Mais une fois qu’il aura trouvé ses marques, il devrait se montrer bien utile. C’est un cheval d’avenir. En attendant, The Tripster offre les meilleures garanties.

LES AUTRES COURSES

Chances partagées

1. Punters King, en dépit d’une mauvaise ligne. C’est notre choix après qu’on se soit basé sur les récentes performances du cheval et sur l’état de santé qu’il a présenté ces derniers jours. Avec Rye Joorawon en selle, il pourrait se contenter de suivre en one-off avant de faire la différence. À l’avant, on devrait retrouver Social Network, qui revient après une semaine. Le raccourcissement du parcours et un meilleur terrain pourraient l’aider à mieux terminer sa course. La bonne condition de Vigilante n’est pas passée inaperçue. Même si ce cheval n’a rien réalisé de bon jusqu’ici, on se permet de lui accorder une chance. On avait prévu que Rasta Rebel porterait des œillères et on ne s’est pas trompé. Ce harnachement devrait l’aider à mieux se concentrer durant la course. De là à lui accorder une chance de premier ordre est un pas qu’on ne franchira pas. Mais une place est à sa portée. On attend la confirmation de la part de Lord Wellington.

2. On prend le risque d’avancer que Var’s Dream sera difficile à battre sur le kilomètre. Deuxième derrière Answeringenesis dans des conditions qu’on n’a pas oublié, il sera piloté par un cavalier plus chevronné cette fois. Si c’est lui qui mène le peloton, on dira qu’il aura fait le plus difficile. Mais une épreuve n’est jamais gagnée d’avance. Il faut parfois compter avec des impondérables, avec les aléas de la compétition. Prince George, déjà vainqueur sur le parcours, peut se mettre au diapason pour pousser le favori dans ses derniers retranchements. Rock On semble avoir suffisamment travaillé pour ne pas être qu’un simple spectateur. Anton Ruskin, fort d’une course sous les sabots et de la remise de son apprenti, peut être un adversaire pour la victoire. Lord Al, lui, sera plus à l’aise sur la distance. Mais avec un numéro extérieur, la victoire pourrait être hors de sa portée.

3. Les stalles affichent complet pour ce 1365m où on note la présence de trois nouvelles unités. De ce trio, on a une petite préférence pour Count Henry, qui a été bien éduqué par son compagnon de box Executive Power. Il n’a pas été impressionné par Kremlin Captain mardi matin. On l’aurait mentionné pour la victoire s’il avait hérité d’une meilleure ligne au départ. Cela dit, on accorde les meilleures chances à Without A Doubt, qui n’avait pas déçu à ses débuts. Si l’état du terrain ne joue pas les trouble-fête, on le voit bien réaliser le doublé. Les places seront disputées si on se fie à ce qu’on a pu voir à l’entraînement. Right To Tango a conservé sa bonne forme, mais sa tâche s’annonce plus ardue. Il devra compter avec Brachetto dans l’emballage final. La monture de Dinesh Sooful porte à nouveau des œillères et on croit qu’elle s’est améliorée par rapport à 2016. Red Hot Poker, qui est toujours bien dans sa peau, peut aspirer faire l’arrivée une fois encore. On s’attend aussi qu’Impressed fasse une meilleure course.

4. Le tirage au sort des lignes n’a pas été tendre envers In The Trenches et Tigre Libre en particulier, qui se retrouvent complètement à l’extérieur. Le cheval de Ricky Maingard semble poursuivi par la malchance. Cela fait la quatrième fois d’affilée qu’il n’hérite pas d’un bon numéro dans les stalles. Il fait partie des poids légers pour un engagement à un palier supérieur et aurait dû avoir Dame chance à ses côtés pour avoir une opportunité de damer le pion aux chevaux qui sont mieux classés que lui au niveau de la valeur. On doit faire confiance à Black Tractor, qui devrait obtenir un meilleur parcours cette fois. Il semblerait que son entraîneur ait préféré sa candidature à celle de Schachar. On doit aussi inclure Antwerp dans les combinaisons. Il n’avait pas obtenu un parcours sans encombre la dernière fois et semble bien plus à son affaire à ce niveau de la compétition. Triad Of Fortune, avec l’as dans les stalles, reste une possibilité. Il pourrait bien dicter les manœuvres ou suivre le meneur de près. Attention à la nouvelle unité Al Dangeur. Ce dernier ne présente pas un palmarès éloquent, mais on l’a trouvé bien affûté jeudi matin.

5. Burg n’a pas droit à l’erreur cette fois. Son entraîneur et son jockey ont sans doute pris toutes les dispositions pour lui offrir la victoire sur un plateau. Il a été raccourci et un changement de harnachement a été effectué. Outre les pacifiers, il sera aussi muni de ear plugs car il aurait pu s’être arrêté la dernière fois après avoir pris les commandes à mi-ligne droite. Pour notre part, on pencherait plutôt pour une distance trop longue pour une reprise avec la compétition. Navistar, qui fait bien sur sa fraîcheur, peut tenter le bout en bout, d’autant qu’il n’a pas de chevaux rapides à son intérieur, sauf Moonlight Runner, qui porte des œillères pour la première fois. S’il n’est pas gêné par la présence du cheval de Vincent Allet, il faudra cravacher dur pour le reprendre. Mais au cas où ces deux chevaux se nuisent, il faudra inclure Apple Pie dans le quarté. Cash Lord, même s’il n’a pas démontré grand-chose à l’entraînement, demeure une possibilité. Ses propriétaires ont été à la recherche de Rye Joorawon pour le piloter.

7. C’est une affaire entre nouvelle unités de la cuvée 2017. Mais la particularité est que deux d’entre elles ont déjà une course dans les jambes. Ce qu’on retiendra d’abord, c’est que Mexican Sun est nettement déclassé et il a en plus été confié à un apprenti qui bénéficie de 3 kg de décharge. Le cheval porte un tongue-tie cette fois. Il nous a déçus à ses débuts et on lui préfère la candidature de son compagnon de box Dealer’s Charm, qui semble avoir été spécialement préparé pour cette course. Il a fait bonne impression lors de son barrier trial et de ses galops. C’est lui qui devrait offrir à l’entourage de Vincet Allet leur première victoire 2017. Pour les places restantes, on pense que Greatfiveeight, Zen Master et Kimberley sont les plus en vue. Havana Breeze est, lui, à suivre pour l’avenir. Il ne compte que deux compétitions à son actif.

8. Sur 1600m, Studiolo devrait arriver à temps pour retourner la situation en sa faveur. Il avait pris du temps avant d’enclencher à ses débuts et n’a vraiment accéléré que dans les derniers 75m. Seven Carat, déjà vainqueur cette saison et qui est déclassé dans cette épreuve, cherche donc le doublé. Il faudra que son jockey parvienne à le maintenir sur le droit chemin pour qu’il touche le but en premier. Le reste du champ est assez modeste et il n’est pas facile de trouver un compétiteur capable de jouer les premiers rôles. On fera finalement confiance à Dunraven, qui n’a pas mal fait à l’occasion. Il reprend la compétition directement sur 1600m et cela ne devrait pas l’affecter. D’un autre côté, on ne comprend pas vraiment pourquoi Anafesto n’est toujours pas parvenu à ouvrir son compteur. Il porte à nouveau des side winkers et sera essayé avec des bouchons dans les oreilles. C’est peut-être la petite astuce qui pourrait l’aider à vaincre le signe indien.

NOS PRONOSTICS

Punters King

Social Network

Vigilante

Rasta Rebel

Var’s Dream

Rock On

Aston Ruskin

Prince George

Without A Doubt

Brachetto

Count Henry

Red Hot Poker

Black Tractor

Antwerp

In The Trenches

Triad Of Fortune

Burg

Navistar

Canadian Dollar

Apple Pie

The Tripster

Split The Breeze

Mr Leyend

Tabreek

Dealers Charm

Greatfiveeight

Zen Master

Kimberley

Studiolo

Tornado Man

Seven Carat

Anafesto