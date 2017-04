HIPPISME I THE GAËTAN HALBWACHS CUP — B 61 (1365M) : Alpha Pegasi, la 10e la bonne

10 courses. C’est ce qu’il a fallu à Alpha Pegasi pour ouvrir son compteur au Champ de Mars. Un bon parcours le long de la lice et un terrain favorable l’ont grandement aidé à faire sienne la course principale de la sixième journée.

Le champ de ce sprint de 1365m n’était pas composé des meilleurs éléments de la fourchette de valeur. Certains, à l’image de Ryder Cup, avaient déjà atteint leur meilleur niveau et étaient sur la pente descendante. D’autres, comme Mr Leyend, n’étaient pas sur une distance adéquate, alors que Jolie Roger avait et a au final encore tout à prouver. En ce qui concerne The Tripster, il a démontré, si besoin est, qu’il n’a pas vraiment le potentiel pour évoluer à ce niveau.

Il peut invoquer la malchance de n’avoir pas pris un bon départ. Il a eu à travailler pour déborder Ryder Cup. Le tempo n’a pas été elevé jusqu’au Tombeau Malartic. Si on compare cette épreuve aux troisième et cinquième courses, c’est bien elle qui a été la plus lente. On peut aussi se demander si Swapneel Rama n’aurait pas pu le reprendre dans la descente. Il faut concéder que The Tripster n’a pas imprimé un train soutenu. Sauf son départ quelconque, on peut avancer qu’il a eu tout en sa faveur et qu’il n’était pas assez bon pour l’emporter.

Alpha Pegasi a couru à son aise à l’intérieur et a accéléré au début de la ligne droite. Il a trouvé les ressources pour reprendre The Tripster et offrir le doublé à Alain Perdrau et Kersley Ramsamy qui retourne en Afrique du Sud.

Pour en revenir au rythme et soutenir le fait que le tempo n’était pas élevé, on s’est dirigé vers Tabreek, qui s’est montré bien ardent. New Hampshire, qui était à ses côtés, a été bousculé quand Brandon Lerena a voulu éviter les postérieurs de Jolie Roger. Tabreek a finalement terminé cinquième, ce qui n’est pas une mauvaise performance quand on prend en considération ses aléas.

New Hampshire n’a précédé que Mr Leyend. Split The Breeze a lui aussi terminé plaisamment. Un peu à la manière d’Alpha Pegasi. Il a terminé à une demi-longueur de The Tripster. Ryder Cup n’a pu être bien accompagné par son jockey quand The Tripster a changé de ligne. On a vu Steven Arnold être incommodé. Au cas contraire, sa monture aurait pu accrocher la troisième place.

LES AUTRES COURSES

Count Henry, quel déboulé !

1. Raj Ramdin a la main heureuse avec les chevaux courant pour la deuxième semaine de suite. Après Shield Of Thunder, cela a été au tour de Social Network de briller. Une victoire sans discussion vu que son poursuivant le plus proche, Montante, s’est retrouvé à environ 3L, alors que Jeanot Bardottier a posé les rennes avant le but. Avant la journée, la piste était collante à 3,2 unités, mais elle a été revue à 3,1 unités (molle). Néanmoins, on ose penser que certains chevaux n’ont pas aimé l’état du terrain. Par exemple, le grand favori Punters King qui en a eu assez à l’amorce du dernier tournant après avoir couru avec le nez au vent. Rasta Rebel a quelque peu tiré et est retourné avec une boiterie. On peut croire que Vigilante n’a pas été à l’aise lui aussi. Par contre, Bright And Blue s’est bien comporté. On a noté que Lord Wellington a éprouvé des difficultés pour se mettre sur le bon pied dans la partie initiale.



2. Point de surprise à l’arrivée de la deuxième épreuve avec la ballade de Var’s Dream qui permet à Amardeep Sewdyal d’enregistrer son deuxième succès. Vite en jambes, Var’s Dream a conduit le peloton avant de laisser ses poursuivants sur place en dépit de verser quelque peu à l’extérieur. On retiendra la bonne course de Purple Rock, qui s’est bien repris après un départ quelque peu lent. Il devrait être plus à l’aise sur une distance rallongée. Lord Al a fait ce qu’il a pu et aurait pu conserver la deuxième place. Prince George a essayé de rester en contact avec la tête de la course, mais a terminé péniblement. Rock On est à revoir sur un bon terrain. Anton Ruskin, lent au départ, a été pris de vitesse. Kilroy devrait mieux faire à partir de 1400m.

3. A-t-on assisté aux débuts victorieux d’un cheval qui fera parler de lui cette saison ? C’est la question qu’on se pose quand on a vu la démonstration de Count Henry, un compétiteur qui ne nous avait pas laissés indifférents et qu’on avait recommandé à nos lecteurs. Lors de son travail de mardi dernier, il n’avait pas été impressionné par Kremlin Captain. On a aussi remarqué qu’il était bien mature dans le rond des présentations pour un cheval qui n’avait couru que deux fois. Lent et dernier dans le parcours, il a commencé à se rapprocher en épaisseur aux 600m avant de passer la surmultiplié à la rue du Gouvernement. Without A Doubt n’y a vu que du feu et le favori a même dû concéder la deuxième place à Right To Tango. Count Henry, on le voit bien tenir les 1600m à l’avenir. Des autres nouveaux de 2017 engagés dans cette épreuve, on ne peut vraiment les jauger en raison de l’état du terrain. Reste qu’on a été déçu de Brachetto, même s’il peut avoir l’excuse du mauvais terrain.

4. Kersley Ramsamy est à créditer d’une bonne monte lors de la victoire de Black Tractor. Il a su choisir le moment opportun pour que sa monture puisse prendre la direction des opérations. Il l’a laissé souffler entre les 800 et les 600m. On trouve qu’il aurait dû rester un peu plus proche de la lice dans le dernier virage. Cet écart a fait que Swapneel Rama a essayé d’en profiter pour lancer Antwerp, mais le passage a été refermé par Triad Of Fortune. Le cheval de Simon Jones a dû être redirigé vers la droite. Toutefois, il a versé à l’intérieur et n’a pu être assisté comme il se devait. Triad Of Fortune a eu une course en or on pourrait dire, mais a trouvé plus fort que lui. Al Dangeur a profité de l’intérieur pour terminer plaisamment. In The Trenches était placé en troisième épaisseur avant de se rapprocher de la lice. Il s’était toutefois dépensé prématurément, ce qui explique sa 8e place à l’arrivée. Déception du côté d’Impressed et de Charles My Boy. Par contre, Tigre Libre, vu sa mauvaise position au départ, a démontré qu’il faudra compter avec lui s’il hérite d’un meilleur tirage.

5. Apple Pie qui bénéficie du train d’enfer imposé par Moonlight Runner. Un rythme soutenu, c’était la condition essentielle pour qu’Apple Pie fasse l’arrivée. On a aussi eu l’occasion de voir Steven Arnold à son meilleur niveau. Ceux qui disaient que l’Australien n’avait pas de vigueur en ont été pour leurs frais. Il a également pris la bonne décision de revenir à la corde dans le dernier virage pour bénéficier d’un passage à l’intérieur. Moonlight Runner est parti trop vite. Déjà, à l’amorce de la descente, on appréhendait sa fin de course. On devait constater qu’il avait saigné à son retour au paddock. Navistar a peut-être été sollicité un peu trop tôt. Burg a aussi été mis sous pression à partir des 450m. Pendant ce temps, Apple Pie progressait tranquillement. On a noté que Gimme Green a été un peu green dans la partie initiale, mais a bien terminé. Ce qui est bon pour la suite de la compétition pour ce cheval qui avait besoin d’une course dans les jambes.

7. La course réservée aux nouvelles unités de 2017 catégorisées en B36 est revenue à Greatfiveeight. Vincent Allet avec Dealer’s Charm devra repasser pour ouvrir son compteur. Tout a été fait pour rendre la tâche de Greatfiveeight plus compliquée. Mexican Sun a été lancé à sa poursuite. Il l’a repoussé avec brio et s’est même permis de prendre ses distances au bas de la descente. Mais cette débauche d’énergie a fait qu’il a terminé péniblement. Au fait, on trouve que Jeanot Bardottier aurait pu attendre avant de la lancer vers le but. Ce qui fait que Kimberly a pu lui reprendre du terrain avant de comprendre qu’il ne ferait pas mieux que deuxième. It Doesn’t Matter n’a pas mal couru et mérite d’être suivi. Zen Master devrait mieux faire la prochaine fois. On espère qu’il en sera de même pour Dealer’s Charm. Celui-ci s’est déporté sur la gauche au début de la descente et n’a pas accéléré quand son jockey le lui a demandé. L’état du terrain l’a peut-être gêné car c’est la première fois qu’il évoluait sur une piste molle.

8. Le bout en bout une fois encore pour Seven Carat. Vite en tête, cet élève de Shirish Narang a contrôlé la course à sa guise et mis dans le rouge tous ses poursuivants. Le danger est venu de son compagnon de box Halabaloo. Lent au départ, il a accéléré franchement aux 400m pour se mettre en évidence. Il n’a pu cependant maintenir son effort. Studiolo a dû se contenter de la troisième place seulement, incapable d’accélérer comme il se doit en fin de parcours. Dunraven est venu prendre la quatrième place après avoir couru à l’arrrière-garde. Notons qu’à partir de la quatrième course, le pénétromètre a noté une piste molle à 3 unités.

Suspension pour Bardottier et Rama

Jeanot Bardottier et Swapneel Rama devront observer une mise à pied d’une journée pour cause d’interférence. Le premier nommé a été trouvé coupable d’avoir gêné Put Foo Singe aux 1200m de la première épreuve alors qu’il était en selle sur Social Network, qu’il avait dirigé vers l’intérieur. Il a aussi été sanctioné d’une amende de Rs 5 000 pour une manifestation de joie excessive et pour n’avoir pas monté son cheval jusqu’au but. En ce qui concerne Swapneel Rama, il a été trouvé coupable d’un changement de ligne à mi-ligne droite de la course principale. Son cheval, The Tripster, a déversé sur la gauche, gênant Ryder Cup.

Contrat Joorawon-R. Gujadhur

Le remplacement de Rye Joorawon par Swapneel Rama sur Cash Lord peut paraître anodin. Mais il se trouve que la Gambling Regulatory Authority a fait valoir la directive 3 qui stipule qu’aucun jockey qui a un contrat avec un entraîneur ne peut monter pour un autre entraîneur, sauf dans une course de Groupe. Or, alors qu’il n’y avait qu’un accord verbal entre Rye Joorawon et Rameshwar Gujadhur, un engagement en bonne et due forme avait été signé. Ce qui fait que Rye Joorawon n’avait pas le droit de monter le cheval de Shyam Hurchund.