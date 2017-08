HIPPISME I J-7 Maiden 2017 : Parachute Man défend son trophée, mais c’est Enaad qui est le favori

À J-7 du Maiden 2017, les choses sérieuses ont déjà débuté pour les principaux engagés de la plus prestigieuse classique. La course préparatoire Turf Magazine 40th Anniversary Golden Trophy a donné une indication du degré de forme des prétendants. C’est Enaad qui a laissé la meilleure impression dans cette course, même si le vainqueur a été Tabreek, tandis que le grand battu du jour, Parachute Man, viendra chercher la réparation.

Le Maiden se dispute à poids d’âge et tous les concurrents se retrouveront à la même échelle au poids, soit 58 kg. Le vainqueur de l’an dernier, Parachute Man, portera 3 kg de moins, mais on retiendra de lui sa mauvaise performance. Du coup, c’est Enaad qui fait figure de favori. Fraîchement élu Champion Stayer pour sa dernière saison en Afrique du Sud, le cheval de Ramapatee Gujadhur attend mardi pour travailler sur la grande piste. Parachute Man a lui déjà réalisé l’essentiel et tout porte à croire que sa mauvaise course est derrière lui. Mais rien n’est joué. Tout reste possible et Solar Star se présente comme un bon outsider qui peut jouer les trouble-fête.

Durant ces derniers jours, les préparatifs sont allés bon train. Déjà, le mardi 15 août, on a pu voir en action Tabreek, qui a travaillé sur deux tours, tout en accélérant progressivement dans les derniers 600m. Ce cheval était à nouveau présent mardi dernier et il a accompli deux tours de piste, sauf que cette fois, il s’est contenté d’un strong canter. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il affiche de belles dispositions. Toutefois, il aura 58 kg sur le dos et non 53,5 kg comme cela avait été le cas lors de son dernier succès. L’autre candidat de Gilbert Rousset, Scotsnog, a également travaillé sur deux tours et accéléré dans les derniers 600m. Sa condition est toujours resplendissante.

Enaad s’est présenté en piste en compagnie de Disco Al mardi dernier pour un travail qui s’est échelonné sur deux tours, sans être mis à forte contribution. Trois jours plus tard, il a surtout été question de décrassement. Ce duo était à nouveau présent il y a quatre jours pour un galop sur 1000m, soit sur 600m traditionnels et 400m après le but. Le tout sans forcer. Mardi prochain, c’est sur le gazon qu’ils s’exerceront et on pourra avoir une idée plus claire de leur état de forme. Il se peut que Bouclette Top fasse aussi partie des entrées.

Parachute Man était en action le 16 août. Il semblait avoir repris du poil de la bête, même si son galop n’a pas vraiment séduit. Cependant, mardi dernier, il a affiché d’excellentes dispositions et tous ceux présents au training ne sont pas restés insensibles à sa prestation sur le gazon. On dira le Parachute Man auquel on avait été habitués. Il s’est exercé sur 2400m et a bouclé les derniers 200m en moins de 12". Il devra confirmer son état de santé la semaine prochaine.

Solar Star avec

Nooresh Juglall ?

Solar Star sera le porte-drapeau de Rameshwar Gujadhur. Il avait gagné dans un joli style et il ne faut pas le condamner pour sa dernière tentative où il n’avait pas eu un parcours facile. Il a été l’auteur d’un galop intéressant vendredi dernier sur deux tours et a couvert le dernier kilomètre aux alentours de 1'05. Il s’est contenté d’un travail léger mardi matin et attendra mardi prochain pour effectuer son galop de référence. Il mérite la considération.

L’autre représentant sera M L Jet, qui reste sur une performance encourageante à sa dernière sortie. Il a été plutôt conservé sur la fraîcheur vu qu’il n’a travaillé que sur 600m vendredi dernier. Tout comme son compagnon de box, il sera en action mardi prochain sur la grande piste. Sa condition est bonne. L’entraîneur Rameshwar Gujadhur nous a confirmé qu’il est en contact avec Nooresh Juglall pour piloter Solar Star car ses démarches en faveur de la cravache José Verenzuela, qui date de début août, n’ont toujours pas abouti.

Vincent Allet pourrait avoir deux entrées, Netflix et Rap Attack. Les deux ont laissé les turfistes sur leur faim à leur dernière tentative. Le parcours du jour ne devrait pas leur poser de problèmes. Le premier nommé s’est reposé pendant quelques jours avant de s’exercer sur la grande piste mardi dernier. Portant des œillères, il s’est bien comporté et a bien accéléré en ligne droite. Par contre, Rap Attack était présent vendredi dernier pour deux tours de piste, à raison de 15" pour chaque 200m. Il était sur la grande piste mardi dernier et n’a pas été ridicule.

Du côté de Preetam Daby, il faudra peut-être choisir entre Dreamforest et Kingmambo’s Legacy, avec toutefois un léger avantage au premier nommé, qui a couru en progrès à sa deuxième tentative. En ce qu’il s’agit de l’autre partant probable, il n’a pas été facile de l’évaluer sur ses débuts étant donné qu’il n’a pas bien terminé après avoir couru en troisième épaisseur. Tout sera décidé mardi prochain à l’issue de leur galop. Au sujet de cet entraîneur, il serait bon de signaler qu’il n’a pas encore eu le feu vert des autorités pour engager le jockey Ioannis Poullis.

Jean-Michel Henry compte aligner Qatar Springs, qui avait visiblement besoin d’une course lors de sa participation dans le Golden Trophy. Il avait fait montre d’un bon pas avant de céder dans l’emballage final. Cette course semble lui avait été bénéfique car il s’est bien comporté mardi dernier sur la grande piste. Le parcours ne sera pas un problème vu qu’il s’y est déjà imposé en Afrique du Sud. Shirish Narang compte sur Mountain Master pour défendre ses couleurs. Il n’est vraiment pas facile d’évaluer ses capacités, ce coursier n'ayant pas réalisé grand-chose lors de ses courses. Il a travaillé avec l’apport des œillères australiennes mardi dernier, sans être toutefois poussé à fond.

Il faudra attendre mardi matin (entrées officielles) et le tirage au sort des lignes (jeudi prochain au Restaurant Eighty Eight à Bagatelle à 19h30) pour se mettre dans les conditions de course et faire une analyse.