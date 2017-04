HIPPISME — LICENCE REFUSÉE À ANDREW FORTUNE : Ricky Maingard sort de ses gonds

Après le cas de Damien Olivier, dont le contrat de travail à Maurice a été refusé par le Prime Minister’s Office (PMO) sans explication, la situation des jockeys étrangers à Maurice est loin de s’améliorer. Au contraire, elle s’est enflammée avec le communiqué qui a été émis hier matin par Ricky Maingard, sur la décision du Licensing Committee du Mauritius Turf Club (MTC) de refuser d’accorder une licence au jockey Andrew Fortune. Un Licensing Committee que l’entraîneur a qualifié, dans des termes à peine voilés, de pratiquer une politique de deux poids de mesures.

À travers un communiqué qui est arrivé à la rédaction de Week-End par mail, Ricky Maingard indique que le mardi 11 avril, il a logé une demande— au nom d’Andrew Fortune— d’application pour une licence afin que son écurie puisse bénéficier des services du jockey sud-africain après s’être séparée du jockey mauricien Rye Joorawon. Toutefois, dira encore Ricky Maingard, le 21 avril, il a reçu un appel téléphonique de Benoît Halbwachs, l’acting general manager du MTC, lui informant que le Licensing Committee du MTC a pris la décision de recommander au board des Administrateurs de ne pas répondre favorablement à la demande d’Andrew Fortune.

« He (ndlr: Benoit Halbwachs) added that the Committee made its decision based on various factors (some of which have already been reported in the press and social networks) especially his disciplinary record in South Africa », écrit l’entraîneur. Cependant, ce dernier dit noter avec surprise que le Track Record du jockey sud-africain relève quelques écarts mineurs et cite entre autres « failing to weigh out at the declared weight, use of the whip more than three times in succession, race interference –worst suspension 7 days-, riding in an unprofessional manner pushing against the horse next to him fined MUR 20 000, saluting in a celebratory gesture when winning a race, failing to fulfil a riding engagement resulting in a change of rider, failing to keep a straight course and in February 2016 was fined MUR 14 000 for conducting himself in an improper manner during a Tellytrack interview by swearing on two occasions ».

Interview accordée

à Turf Magazine

C’est, selon Ricky Maingard, les données qui ont été envoyées au MTC par la SA National Horse Racing Authority Board and Stipendiary Stewards. « Ce que le MTC a qualifié comme Track Record pas acceptable pour un jockey qui depuis janvier 2016 à ce jour a monté plus de 1 200 courses », ajoute encore le rédacteur du communiqué, qui explique aussi que l’acting general manager lui a rappelé qu’il faut ajouter à cette liste une interview que le jockey sud-africain avait accordée à nos confrères de Turf Magazine, et dans laquelle la cravache avait dénoncé certaines pratiques dans les coulisses du MTC.

De ce fait, Ricky Maingard se pose la question de savoir pourquoi le Licensing Committee du MTC agit contre Andrew Fortune, qui a été pendant ces deux dernières années un « Top Rider » en Afrique du Sud. Il a, entre autres, durant la saison 2015-16 enregistré 176 victoires et, actuellement, Andrew Fortune a accumulé 106 victoires. « La note envoyée par l’Afrique du Sud au MTC le 20 avril 2017 dit ceci : “M. Fortune n’est pas sous une quelconque suspension, il est en bonne position avec NHA (ndlr: national Horseracing Authority) et il est un des meilleurs jockeys en Afrique du Sud” », avance encore l’entraîneur mauricien. Ce dernier pense que personne à Maurice au sein du Licensing Committee du MTC n’a contacté la NHA d’Afrique du Sud pour clarifier la situation d’Andrew Fortune avant cette décision.

C’est pour cette raison que l’entraîneur trouve « amazing » que des jockeys « with poor disciplinary record, some shocking, should have been found fit by the same Licensing Committee to ride in Mauritius ». Le parallèle est fait entre le cas de son jockey et celui de Damien Oliver, dont le Licensing Committee avait donné son aval bien qu'il ait eu quelques démêles avec les authorités hippiques de son pays, mais dont le permis a été refusé par le PMO. Ce qui laisse entendre entre autres que le Licensing Committee du MTC agit avec une politique de deux poids deux mesures.