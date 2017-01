HIPPISME - MAURICIENS À L’ÉTRANGER : Karis Teetan en grande forme

Karis Teetan continue sa belle moisson à Hong Kong. Le jockey mauricien est actuellement huitième au classement après avoir conduit Ace King à une troisième réussite de suite, dominant cette fois au finish Super Wise, piloté par le Brésilien Joao Moreira, lequel reste un solide leader au hit-parade des jockeys, après avoir lui-même signé un triplé dimanche à Sha Tin.

Juglall 2e à Singapour et Aucharaz 7e à Macao

Nouresh Juglall n’est pas en reste à Singapour. Il a frappé pour la sixième fois cette saison avec Quicksilver dimanche et s’accroche à une honorable deuxième place au championnat des jockeys. Par ailleurs, Akash Aucharuz continue lui aussi son bonhomme de chemin à Macao où il exerce. Samedi, il a ramené son neuvième gagnant de la saison avec Luen On Star et consolide sa septième place dans un classement des jockeys dominé par le champion en titre, Louis Corrales (23 victoires). Seulement quatre longueurs séparent Aucharaz du deuxième au classement, Ryan Curatolo.

Kersley Ramsamy 2e à Oman

Kersley Ramsamy, qui avait représenté Maurice au HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship à Oman, a terminé deuxième dans l’épreuve principale du meeting, dotée de 20 000 euros. Sa monture Jareer a courbé l’échine devant le vainqueur Starry Night, confié à Saif Al Balushi, qui évoluait sur ses terres. L’Allemand Esther Weissmeier a terminé sur le podium avec Jayyash. L’Oman Derby Day, qui avait accueilli des apprentis-jockeys venant de Bahreïn, Chypre, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Royaume Uni, Maurice et Oman, était suivie par un public turfiste très enthousiaste. La manche finale de ce championnat se disputera en novembre à Abu Dhabi.