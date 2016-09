HIPPISME - NOUVELLES ACQUISITIONS 2016 : Les jeunes coursiers privilégiés

Après le débarquement de quinze nouveaux le mois dernier, les entraîneurs continuent à plancher sur la saison 2017. Un contingent de dix-huit nouvelles acquisitions, toutes sud-africaines est attendu samedi prochain (24 septembre). On remarque que les entraîneurs se tournent principalement vers les jeunes chevaux puisque six d’entre eux sont âgés de 3 ans et huit de 4 ans.

Le nouveau cheval qui vole la vedette n’est autre qu’Exit Here, acheté par l’entraînement Rousset. C’est un coursier aux six victoires et deux placés en douze sorties. Il compte à son tableau de chasse une course de Groupe 3 sur 1800m et devrait être le coursier phare de son nouvel établissement dans les grandes courses au Champ de Mars. Rousset s’est également offert Aspara, vainqueur de deux courses en douze sorties.

Quatre nouveaux viendront grossir les effectifs des établissements Ramapatee Gujadhur, Ricky Maingard, Rameshwar Gujadhur et Shirish Narang. La casaque bleu électrique sera renforcée par Rasta Rebel, Cavallino, Ready To Attack et Without A Doubt. Ce dernier, même s’il n’a pas ouvert son palmarès, a un merit rating de 88, ayant couru en très bonne compagnie. Finalement, Gujadhur disposera de neuf nouveaux dans son groupe, ceux qui débarquent samedi viendront rejoindre les cinq autres qui avaient débarqué le mois dernier.

Havana Breeze, Storm Clipper, Psycho Sid et Dark Force sont les nouvelles acquisitions de Ricky Maingard. Psycho Kid est indéniablement le meilleur nouveau du lot avec deux victoires et six placés en douze sorties.

Rameshwar Gujahdur a acquis Rock On, Belong To Me, Newsman et Declarator. Belong To Me, un très bon sprinter, a gagné cinq courses en vingt-deux sorties.

L’entraîneur Narang qui réussit une très bonne saison (actuellement sixième au classement avec 18 victoires à son compte), pourra s’appuyer sur Mystical Twilight, Swinging Captain, Our Jet et Euroklidon pour sa campagne 2017.

À noter que d’autres nouveaux ont déjà été acquis et attendent pour être acheminés à Maurice.

Charles Lytton couronné roi du sprint

La South African Airways Cargo Princess Margaret Cup (Group 1), quatrième et dernière étape du championnat du sprint, a sacré Charles Lytton roi du sprint 2016. Victorieux avec panache samedi, le coursier de l’entraînement Gilbert Rousset, considéré par le jockey Raymond Fayd’herbe, comme étant « le meilleur cheval actuel à l’écurie », CHarles Lytton termine avec 14 points (deux victoires dans les deux dernières manches) et succède à Polar Royale, euthanasié en cours de saison. Le premier dauphin est Reim (Gujadhur, 10 points), suivis de Casey’s War (Maingard, 7 points) et Tandragee (Gujadhur, 4 points). Quatre coursiers partagent la cinquième place. À savoir Everest (Rousset), Nordic Warrior (Perdrau), One Cool Dude (Maingard) et Kremlin Captain (Gujadhur) avec trois points chacun. Mootahadee (Gujadhur) et Split The Breeze (Narang) comptent chacun deux points, contre un à Albert Mooney (Rousset).

J.M. Henry : l’hémorragie continue

Jean Michel Henry voit ces derniers temps son effectif se réduire. Aujourd’hui, il ne peut compter que sur 35 unités, après la mort de son meilleur atout, Rampant Ice, emportée par une subite colique la semaine dernière. Et tout dernièrement, Obligation et Entrée ont été transférés à l’établissement Rousset. Hillbrow, un moment le fleuron de l’établissement, est lui aussi parti ailleurs. Chez Shirish Narang précisément.