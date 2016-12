HIPPISME—PARACHUTE MAN AU SUN MET 2017: Les autorités sud-africaines disent non !

Parachute Man restera à Maurice pour le moment et ne participera pas au Sun Met en janvier prochain, à Cape Town. L’entraîneur Ricky Maingard a émis un communiqué le 23 décembre dernier faisant état du refus des autorités sud-africaines concernant la demande de l’entourage de Parachute Man pour utiliser la quarantaine située à Kenilworth avant que le cheval ne prenne la direction de Cape Town pour participer au Sun Met qui se disputera le 28 janvier 2017.

D’après nos recoupements d’informations, les autorités sud-africaines ont, une semaine plus tôt fait savoir à Ricky Maingard que sa demande concernant l’utilisation du centre de quarantaine de Kenilworth n’avait pas été agréée. Du reste, du côté de l’aviation, les départs de Parachute Man et de Blaze Of Noon, son compagnon de voyage, avaient déjà été annulés en dépit d’un forcing de la part du département de l’Agro industrie à Maurice. Il était aussi prévu de tenter de faire partir Parachute Man et Blaze Of Noon le 15 janvier 2017. Mais, là aussi, un nouveau refus du département de la South African Directorate Of Animal Health a été noté.

La suite de la carrière de Parachute Man sera discutée au niveau des propriétaires au début de l’année prochaine et on saura alors un peu plus sur les options qui pourraient être choisies. En attendant, Parachute Man n’est plus en isolation au Champ de Mars et a pris la direction du centre Guy Desmarais où il a été mis au repos.