HIPPISME: Prince Of Thieves reste le favori

Prince Of Thieves a passé son test de contrôle et a été déclaré éligible à participer à cette première manche du championnat des 4-ans. Il peut donc s’attaquer à cette première étape avec le statut de favori en dépit du fait que la carte de la course a été légèrement modifiée par rapport à la semaine dernière et qu’on a eu droit à un nouveau tirage au sort des lignes. En fait, Gilbert Rousset aura deux représentants avec l’inclusion du nouveau Executive Power et son établissement s’annonce difficile à battre.

Comme dit la semaine dernière, le vainqueur de la Duchesse, Ready To Attack, revient à la charge et retrouve sur sa route un Hard Day’s Night qui est animé de revanche après ses déboires dans la première épreuve classique. On aura aussi en lice l’invaincu Speed Limit, champion des 3-ans en 2016. La course n’est pas gagnée d’avance pour Prince Of Thieves, mais disons qu’il se présentera au départ avec les atouts de son côté.

Le tirage au sort des lignes peut changer la donne avec Speed Limit qui se retrouve à l’intérieur de Hard Day’s Night et de Ready To Attack. Il faut maintenant savoir si le cheval de Ricky Maingard fera tout pour conserver l’avantage de la corde face à ces deux adversaires. Mais il n’y aura pas qu’eux car Executive Power démarre du n°3 et sera plus proche de la lice. Ce cheval est réputé pour avoir une bonne mise en action. S’il est vrai qu’il ne porte pas d’œillères pour ce premier rendez-vous - il a l’habitude d’en porter – il se peut que sur la fraîcheur, il n’en ait pas besoin. On peut donc penser qu’il est capable de jouer les trouble-fêtes pour la position tête et corde, et rendre la tâche de Hard Day’s Night, Speed Limit et Ready To Attack plus difficile. On croit aussi que ces compétiteurs ne doivent pas nécessairement courir en tête, mais il leur faut néanmoins trouver une bonne position et ne pas courir avec le nez au vent. Prince Of Thieves, qui a été impérial à l’entraînement mardi matin, sera dans une position idéale et on le voit même se placer tranquillement à la corde devant Jiggery Pokery, qui ne possède pas la même vélocité.

On ne peut exclure qu’Executive Power tente le bout en bout. Ses adversaires peuvent craindre de laisser des forces si jamais ils tentent quelque chose dans la partie initiale. Ainsi, seul à l’avant et sans être forcé à sortir de son pas, il pourrait aller jusqu’au bout de la ligne droite finale.

La tâche de Ready To Attack s’annonce plus difficile vu qu’il est le moins bien placé au départ. Hard Day’s Night peut, lui, essayer de contourner le peloton, mais on peut craindre qu’il soit alors vulnérable en fin de parcours.

Cela dit, l’établissement Gilbert Rousset possède des arguments à faire valoir et des deux engagés, on penche pour une victoire de Prince Of Thieves.

LES AUTRES COURSES

Les favoris devraient bien faire

1. Alberts Day a une bonne occasion d’aller cueillir les lauriers cette fois. Il possède une course dans les jambes et il est déclassé dans ce lot. Il lui faut juste trouver une bonne position. Il est cette fois associé à Rye Joorawon lors de la quatrième manche des Mauritian Jockey Race Series. La dernière fois, on avait retenu la candidature de Vigilante, mais un parcours quelconque l’avait desservi et on s’attend à une meilleure prestation de sa part. Montante avait terminé sur une plaisante note lors de la cinquième journée. Il a conservé ses bonnes dispositions et devrait une fois encore être présent à l’arrivée. Mr Oshkosh reprend la compétition. Il avait bien terminé 2016 et peut espérer pouvoir bien démarrer 2017. Sa ligne n’a pas trop d’importance vu qu’il vient au finish, mais elle peut lui permettre d’être plus proche de la tête de la course. Mc Naught, qu’on considère comme étant le numéro un de Shirish Narang, pourrait mener le peloton. Il aura une fois encore l’apprenti Sanish Ramgopal comme cavalier. Le bout en bout reste dans ses possibilités.

2. Le champ de cette course ne comporte pas de chevaux qui peuvent se démarquer de leurs adversaires. On est donc arrivé à la conclusion que tout reste possible. On s’est dit que Data Controller peut bien avoir tout en sa faveur si jamais il parvient à imposer sa loi. Al Firenze doit progresser avec une course et le parcours réduit doit mieux lui plaire. Le nouveau Glen Coco semble s’être vite adapté aux conditions locales. Il paraît posséder de la vitesse. Une victoire de sa part ne serait nullement surprenante. Tigre Libre a, une fois encore, été malheureux au tirage au sort des lignes. Il se retrouve avec le numéro 9 à l’extérieur. Au cas contraire, on lui aurait accordé une bonne chance. Le nouveau de Vincent Allet, Charleston Hero, porte un tongue-tie. Le parcours peut paraître un peu court, mais pour une reprise cela devrait aller. On le suivra de près. On aurait aussi considéré les chances de Dark Liability s’il avait été aligné sur une distance rallongée. On persiste à croire qu’il y sera plus à l’aise.

3. On fait de Schachar une des meilleures chances de cette huitième journée. Raymond Danielson ne peut se plaindre car toutes les conditions semblent réunies pour que son cheval ait une course de rêve. On se souvient qu’à sa dernière tentative, Schachar avait joué de malchance quand le jeune Kersley Ramsamy avait opté pour l’extérieur et vu sa route être coupée. Schachar devrait quand même ne pas croire que la course est gagnée d’avance étant donné qu’il aura un certain Var’s Dream sur sa route. Oui, on peut penser que les 1400m seront trop longs pour lui, mais il peut tenter de réduire la course. Reste que la présence d’Act Of Valor risque de lui compliquer la tâche. Melson est toujours dans d’excellentes dispositions. Il devra toutefois cravacher dur car il risque d’avoir un parcours difficile. Gameloft reste une possibilité pour le quarté tout comme Triad Of Fortune.

4. Bien malin celui qui peut dire avec certitude qui remportera ce sprint de 1365m. A priori, le parcours peut être tout juste pour Entree. Mais une épreuve lancée sur des bases élevées sera à son avantage. Qui pour lancer la course ? Il y a Evergreen qui démarre du numéro 5. Le nouveau Noah’s Ark n’est pas dénué de vitesse tout comme Victory Team. Mais ces deux derniers ne sont pas proches de la corde au départ. Ils doivent toutefois à tout prix contourner ce handicap pour ne pas être pris en troisième épaisseur. Mr Bond reste sur un bon début mais les choses risquent d’être compliquées en raison de sa mauvaise ligne. Que penser de Paladin qui avait débuté victorieusement lors du dernier week-end international ? Il ne se trouve sans doute pas dans les mêmes dispositions, mais le fait qu’il ait été choisi par Steven Arnold peut nous faire douter et penser que nous avons tort de ne las l’inclure dans les combinaisons. On pense néanmoins que pour la victoire, ce sera difficile cette fois. C’est pourquoi on a choisi Racing For Run, qui sera idéalement placé dans le parcours et qui peut bien démarrer sur sa fraîcheur.

5. Comme c’était le cas pour la cinquième course de la septième journée, l’épreuve du jour reste intéressante à plus d’un titre. Blow Me Away, récent vainqueur et qui avait accroché sa première victoire dans un G3 la dernière fois, est toujours présent. Il sera opposé à Scotsnog, qui avait repris la compétition par une victoire après avoir failli désarçonner son jockey au départ. Il a démontré ce jour-là qu’il était maniable et pouvait courir avec le nez au vent sans se montrer ardent. Il a, cette fois, hérité d’une première ligne qui lui garantit d’avoir une course de rêve sur les barres. Blow Me Away est moins bien placé. Il se retrouve même à l’extérieur de Nordic Warrior et on ne pense pas que ce dernier se laissera facilement faire. Nordic Warrior reprend la compétition face à des adversaires qui ont déjà couru. C’est peut-être un désavantage, mais il a suffisamment travaillé pour être fin prêt. On s’attend à une bonne course de la part de Reim malgré le fait qu’il pourrait courir avec le nez au vent. Contrairement à sa course de reprise, il est quasi certain que le rythme sera plus élevé cette fois. Scotsnog peut même hausser les enchères pour faire travailler tous ceux qui sont à son extérieur. One Cool Dude est mieux loti avec sa quatrième ligne. Il se peut qu’il aborde les 1400m pour la toute première fois, mais ce cheval a bien progressé ces dernières semaines et le fait que l’épreuve a été annulée la semaine dernière lui a sans doute permis de se peaufiner davantage. Attention à lui !

7. Cette septième épreuve est difficile à déchiffrer. Si on a fait de Kimberley le vainqueur, c’est surtout en raison de ses deux bonnes courses. Le plus important est de savoir s’il pourra tenir les 1600m. On s’est dirigé vers son pedigree pour trouver que son géniteur s’est imposé sur 1600m et s’est placé jusqu’à 1800m. Sa poulinière, elle, n’a jamais gagné. Elle n’a couru que deux fois et a été aligné sur 1000 et 2000m. On espère que son entraîneur n’aura pas tort. On pense que le dark horse est League Of Legends, qui n’a pu adopter sa tactique favorite lors de ses deux tentatives. Il est déclassé à ce niveau et, si jamais il parvient à prendre les devants, il pourrait être difficile à reprendre. Du côté de Patrick Merven, on espère que Seven League Boots se montrera plus prompt et que c’est lui qui dirigera les opérations. À lui de démontrer qu’il peut aussi s’imposer en B31. On a trouvé que Catwalk Model est capable de mieux, surtout s’il surmonte sa fâcheuse habitude d’être lent au départ.

8. Le rachat pour Cape Horn ou la première pour Newsman, c’est l’intérêt premier de cette course en mémoire au regretté Hoomeshwar Chummun. Il a fallu avoir recours au tirage au sort des lignes pour déterminer certains des engagés vu que bon nombre étaient déclassés. Ainsi, Cape Horn a pu trouver une place, tout comme le nouveau Sierra Redwood. L’apport des side winkers peut être bénéfique à Newsman, qui avait couru bien green lors de la sixième journée. Il est en progrès. C’est certain alors que Cape Horn peut avoir bénéficié de plus de temps pour se peaufiner davantage. On reste convaincu que la victoire n’échappera pas à l’un de ces deux compétiteurs. Comme outsiders, il y a Jullidar, Ek Tha Tiger, Red China et le jeune Havana Breeze.